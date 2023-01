26 Ocak 2023 Perşembe

Seçim gününe dek bakalım daha ne rezillikler, ne ayıplar, ne dehşet verici olaylarla yaşayacağız... Şaşırıyor muyuz? Yoo, burası Türkiye...

Düşünün ki bir milletvekili “Tayyip Abi’ye ihanet etmek, Türkiye’ye ihanet etmektir” diyebiliyor. Bununla da yetinmeyip, “Onu sırtımızda taşımamız; yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” diye ekliyor. Bu adam milletvekili! Oha! AKP’li Şenel Yediyıldız.

PINAR SELEK

Düşünün ki 25 yıldır süren bir dava... 4 kez beraat kararı verilmiş. Olay yeri ekipleri, uzman bilirkişi raporları, hepsi Mısır Çarşısı patlamasına “gaz kaçağından” demiş! Gözaltına alınınca kendisine patlamayla ilgili tek soru sorulmamış. Abdülmecit diye biri “beraber yaptık” deyince dava açılmış. Mahkemede “Çok işkence yaptılar yalan söyledim” dese de... (Bütün o davaları izlemiştim. Daha ne rezillikler var.) Abdülmecit çoktan beraat etti. Pınar Selek’in beraat kararı yeniden bozuldu.

Hâlâ Tanığız Platformu, Pınar’ın yargılandığı davaya ilişkin açıklamada şöyle dedi: “Son beraat kararının ardından sekiz yıl dava incelenmeksizin bekletildikten sonra yine besbelli bir seçim öncesi dönemi bulanıklığından da medet umularak operasyon denebilecek bir hamleyle 31 Mart için duruşma tarihi verildi ve Pınar hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Siz Pınar’ı mahkûm edemezsiniz ama biz bir insana, ailesine ve uğruna mücadele ettiği herkese dayatılan bu insanlık dışı zulmü 25 yıldır her gün, her an mahkûm ediyoruz.”

Platform herkesi 31 Mart’taki duruşmaya çağırdı.

SİBEL TEKİN

Düşünün ki Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi genç bir kadın, sinema, belgesel, çekim, kurgu dersleri veriyor. Sayısız belgeseli var.

Hani şu hilkat garibesi yaz saati uygulamasının kışın da sürmesi, sırf inat diye sürmesi olayı var ya! Sibel Tekin “Karanlıkta Güne Başlamak” adıyla bir belgesel çekerken (öyle ya, işçi sınıfı sabah karanlıkta yollara dökülüyor, tıpkı öğrenciler gibi) gözaltına alınıyor. 13 Aralık’ta başlamıştı belgeseli çekmeye, 21 Aralık’ta en uzun gece bitirecekti. Vay sen misin? 15 Aralık gece yarısı evine polis baskını...

O gün bugün hapiste. Gerekçe “örgüt üyeliği”... Ama hangi örgüt? İşte onu henüz bilen yok!

TUTUKLU GAZETECİLER

İyi ki CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer var. Sincan Hapishanesi’nde tutulan hem Sibel Tekin hem gazeteci Diren Yurtsever’le ilgili ayrıntıları, onun hapishane ziyaretiyle öğrendik.

Düşünsenize sırf haber ve tweet’ler yüzünden tutuklanan Diyarbakır’daki 16 gazeteci 7 aydır, Ankara’daki 9 gazeteci 3 aydır iddianame bekliyor. Neyle suçlandıklarını dahi bilmiyorlar...

Düşünsenize Diren Yurtsever’in evinde bulunan “Azınlıklar, Ötekiler ve Medya” adlı kitap, başlıkta sırf “azınlıklar” lafı geçiyor diye, suç aleti olarak gasp ediliyor! Yahu bu kadın gazeteci, evinde sadece Tommiks mi olsun!

Uğur Mumcu ve Hrant Dink’i andığımız toplantıda açıklandı. 64 gazeteci halen tutuklu.

Burası Türkiye! Yazıklar olsun!