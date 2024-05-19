105 yıl önce yanan bağımsızlık ateşi!
“Bandırma vapuru,
hareketinden önce
Kızkulesi önünde bir İngiliz
binbaşısı tarafından kontrolden
geçirildi. Karadeniz’de şiddetli fırtına
hüküm sürüyor.”
17 Mayıs 1919 tarihli İstiklal Savaşı
gazetesi, bu haberi ile 9. Ordu
Müfettişliği’ne atanan Mustafa Kemal
Paşa’nın 16 Mayıs’ta önce Akaretler’e
giderek annesine veda ettiğini, sonra
18 subay ve askeri memur ile Bandırma
Vapuru’na binerek Samsun’a gittiğini
halka duyurmuştu.
Sürmanşetteki bu haberin hemen
altındaki bir diğer haber ise 16
Mayıs’ta İzmir’de yaşanan vahim bir
olayı anlatıyordu. “4 Türk subayı şehit
edildi” başlığını taşıyan haberde,
“Dün sabah kışladan alınarak gemilere
doğru sürüklenmekte olan esir kafilesi
içinde ‘Zito Venilos’ (Yaşasın Venizelos!)
diye bağırmayı reddettiğinden dolayı
süngülenerek şehit edilenlerden birinin
Albay Süleyman Fethi Bey olduğu
bildirilmektedir” yazıyordu.
İşte Bandırma Vapuru, işgal günlerinde
bu koşullarda hareket etti.
ÖLÜM FETVASI VE İDAM KARARINA KARŞIN YILMAYANLAR
Günümüzde siyasal İslamcıların
Atatürk’ün Padişah Vahdettin
tarafından Samsun’a Anadolu’daki
direnişi başlatması için gönderildiği
yalanı yayılırken gerçek tam tersiydi.
Atatürk, Samsun’a filizlenmeye
başlayan direnişi engellemesi,
halkın elindeki silah ve cephanenin
toplattırılıp koruma altına alınması,
asker toplayan şûraların kapatılması
ve Pontus olaylarını araştırması için
gönderildi. Fakat o içindeki
bağımsızlık tutkusuyla bunu yapacak
son kişiydi; tersine emperyalizme
karşı halkın direnişini örgütledi!
Harbiye Nezareti 8 Haziran
1919’da, göreve getirileli bir ay bile
dolmadan Mustafa Kemal Paşa’yı
geri çağırdı; Amasya Genelgesi’nin
yayımlanmasından bir gün sonra da 23
Haziran 1919’da azledilmesine karar
verdi. Atatürk, 8 Temmuz 1919’da Saray
Hükümeti tarafından görevinden alınınca,
askerlikten istifa ettiğini padişaha bildirdi.
11 Nisan 1920’de Şeyhülislam Dürrizade Abdullah, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları hakkında ölüm fetvası yayımladı. Bu tarihe dikkatinizi çekerim: TBMM açılmadan tam 12 gün önce oldu bu! Atatürk ve dava arkadaşları, Kurtuluş Savaşı mücadelesini bu ölüm tehdidi ile gerçekleştirdiler.
18 Nisan 1920’de İstanbul’daki
Saray Hükümeti, Anadolu’daki direnişin
örgütü Kuvayi Milliye’ye karşı doğrudan
padişaha bağlı olduğu için Halifelik
Ordusu olarak adlandırılan paralı ordu
Kuvayi İnzibatiye’yi kurdu.
11 Mayıs 1920’de Atatürk ve
bazı arkadaşları hakkında Divanı Harp
tarafından verilen ölüm fermanını 24
Mayıs’ta Vahdettin onayladı.
HALİFELİK, SALTANAT VE MANDA YANLILARINA KARŞI HALKIN EGEMENLİĞİ
Atatürk, Nutuk’ta o günlerdeki
durumu şu ifadelerle anlatmış:
“Millet ve ordu, padişah ve halifenin
hıyanetinden haberdar olmadığı gibi,
o makama ve o makamda bulunana
karşı asırların kökleştirdiği dini ve
ananevi bağlarla bağlı ve sadık. Millet
ve ordu, kurtuluş çaresi düşünürken
bu miras kalmış alışkanlığın sevkiyle
kendinden evvel yüce hilafet ve
saltanat makamının kurtuluşunu ve
dokunulmazlığını düşünüyor. Halife ve
padişahsız kurtuluşun manasını anlamak
kabiliyetinde değil... Bu inanca muhalif
fikir ve görüş ortaya koyacakların vay
haline! Derhal dinsiz, vatansız, hain,
reddolunmuş olur.”
Kurtuluş çaresi aranırken İtilaf
devletlerine düşmanca tavır
alınmaması için genel bir kabul olduğunu
aktaran Atatürk, İngiltere himayesini ve
Amerikan mandasını talep etmek ya da
mahalli kurtuluş çarelerine yönelmek
şeklinde üç karar ortaya çıktığını
anlattıktan sonra kendi kararını açıklıyor:
“Efendiler, bu vaziyet karşısında bir
tek karar vardı. O da milli hâkimiyete
dayalı, kayıtsız şartsız bağımsız
yeni bir Türk devleti tesis etmek!
İşte daha İstanbul’dan çıkmadan
evvel düşündüğümüz ve Samsun’da
Anadolu topraklarına ayak basar
basmaz tatbikatına başladığımız karar,
bu karar olmuştur.”
Bugün hepimizin sömürge bir ülkede
yaşamamasını sağlayan, bu tarihi
karardır! Başta Atatürk olmak üzere
bu kararı alan ve hayata geçirilmesini
sağlayan tüm antiemperyalist
yurtsever devrimcilere selam olsun!
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