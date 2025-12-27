“2 yılda, bir ‘Ortahisar markası’ yarattık”

Ortahisar Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Ortahisar’da 2025’ adlı etkinlik, Ortahisar Belediyesi Orhan Karakullukçu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç, Özer İskender, Alper Öztürk, Ernul Arslan, belediye birim müdürleri, belediye meclis üyeleri ve belediye personelinin katıldığı etkinlikte, 2025 yılında gerçekleşen hizmetleri anlatan klip yayınlandı.

Birlik, beraberlik mesajlarıyla mutlu bir aile fotoğrafının verildiği etkinlikte ayrıca emekli olan 57 personele teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi. Görevini yürütürken örnek davranışıyla ‘kuruma artı değer’ katan personel de, teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

“ORTAHİSAR BELEDİYESİ, BÜTÜN TÜRKİYE’DE KONUŞULUYOR”

Ortahisar Belediyesi’nin 2025 yılı faaliyetlerini içeren sunumun ardından yılsonu değerlendirmesi yapan Başkan Kaya, 2 yıllık süreçte bir ‘Ortahisar Markası’ oluşturduklarını vurguladı. Ortahisar Belediyesi’nin Türkiye’de konuşulan ve herkesin bildiği bir kurum haline geldiğine dikkat çeken Başkan Kaya, “İki yıllık süreçte bir Ortahisar markası yarattık. Bu markanın oluşmasında hepinizin emeği, katkısı çok büyük. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum.

Ankara’da bulunduğum toplantılarda, harika işler yaptığımızı söyleyerek bizleri tebrik ediyorlar. Bu, arkadaşlarımızın görev bilinci, yaptıkları birbirinden değerli işler, vatandaşımıza dokunan çözüm odaklı gayretlerin sonucudur. Yapılan bir ankette Ortahisar Belediyemiz Türkiye'de memnuniyet oranı en yüksek belediyelerden biri olmuştur. Bunun için de hepinize tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

“KAYNAKLARIMIZI AKILCI VE VERİMLİ KULLANIYORUZ”

Belediyeciliğin zorlu olduğu kadar insanı mutlu eden, hayata dokunan bir iş olduğunu ifade eden Başkan Kaya, “Çok şükür, bu şehirde bize ulaşan hangi sıkıntı varsa, ona ilişkin mutlaka bir adım atmaya çalışıyoruz. Sosyal yardımlardan yol yapım çalışmalarına kadar vatandaşımızın derdine derman olan, hemşerilerimizin kentimizde daha huzurlu, daha mutlu yaşamasını sağlayan çok nitelikli, çok değerli işler yapıyoruz. Bunu yaparken içinde bulunduğumuz dönemin zorluğunu, sıkıntılarını hepiniz biliyorsunuz. Ciddi gelir kesintilerine rağmen bugüne kadar maaşlarımızı hiç aksatmadan ödedik.

Akıllı belediyecilik yapmaya, kurumsal kapasiteyi artırmaya, kaynakları verimli kullanmaya çalışıyoruz. İsrafın önüne geçmek için çok titiz davranıyoruz, kullanılmış kağıtlarımızın arka yüzünü dahi değerlendiriyoruz. Emanet bilinciyle devletimizin kaynaklarını doğru değerlendirmeye çalışıyoruz. Bütün çalışma arkadaşlarımda da bu anlayışı görmenin mutluluğunu yaşıyorum” sözlerini kullandı.

“ORTAHİSAR BELEDİYESİ, GÜZEL BİR AİLE OLDU”

“Ortahisar Belediyesi olarak çok güzel bir aile olduk, çok güzel bir ekip olduk” diyen başkan Kaya, Trabzon'da bugüne kadar hiç yapılmayan işleri hayata geçirerek halktan takdir topladıklarını dile getirdi. Başkan Kaya sözlerine şöyle devam etti:

“Ortahisar’da burs kampanyası başlattık. Ortahisar Belediyesi’nde ilk kez burs vermek bize nasip oldu. Bütün çalışma arkadaşlarım, bu ailenin onurlu bir ferdi olmanın bilinci ve sorumluluğuyla maaşlarından bir miktarını ayırıp çok büyük bir dayanışmaya imza attılar. Bütün çalışma arkadaşlarım seferber oldu ve bugün itibariyle Ortahisar Belediyesi, 107 öğrencimize burs veriyor.

Bu anlamlı kampanya sizler sayesinde gerçekleşiyor. Bugün Ortahisar’ımız Türkiye'nin en temiz kentlerinden biri. Yoksuluna, ihtiyaçlı insanına, dezavantajlı insanına, öğrencisine, sokak hayvanlarına, börtüsüne-böceğine sahip çıkan bir Ortahisar Belediyesi var. Bu markayı hep birlikte yarattık. Bunun için hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum.”

“EMEKLİ OLAN PERSONELİMİZİN BU KENTTE BÜYÜK EMEKLERİ VAR”

Emekli olan personele de bugüne kadar gerçekleştirdikleri gayretli çalışmalar için teşekkür eden Başkan Kaya, “Bu kuruma, bu şehre, bu şehirde yaşayan güzel yürekli insanlara hizmet eden çalışma arkadaşlarımız artık bugün bizlerle vedalaşıyorlar. Onlara da huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. Bu kentin dağında, taşında, her bir karışında emekleri var. Onlar sayesinde bu kent yaşanabilir, güzel bir kent oldu. Bu sebeple emekli olup aramızdan ayrılacak olan, ömrünü bu kente veren bütün fedakar çalışma arkadaşlarıma yaptıkları değerli hizmetler için çok teşekkür ediyorum.

Yapılacak çok işimiz var, gidilecek çok yolumuz var. Bu yolda çok güvendiğim, inandığım bir Ortahisar Belediyesi ailesi var. Allah bizleri mahcup etmesin, yolumuz açık olsun” diye konuştu.

BAŞKAN KAYA, EMEKLİ OLAN PERSONELE PLAKET TAKDİM ETTİ

Başkan Kaya, konuşmasının ardından emekli olan 57 personele, teşekkür belgesi ve veda plaketi takdim etti. Emekliye ayrılan personel, Başkan Kaya’ya ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek birlikte hatıra fotoğrafı çekildiler.

2025 yılı içerisinde artı değer katan 6 personele de teşekkür belgelerini Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç ve Özer İskender takdim etti.