Adana'da Zeydan Karalar'ın planlamış olduğu hat tamamlandı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Bulvarı’nda 3 buçuk kilometrelik alanı yeniledi.

Bisiklet yolları, aydınlatmalar ve korkuluklar tamamen elden geçirilip, yenilenerek halkın kullanımına açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güngör Geçer, yeni hizmet ve düzenlemelerin yapıldığı alanda yurttaşlarla bir araya geldi. Siyasilerin de katıldığı programda, çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Güngör Geçer, şunları söyledi:

"Adana’nın en güzel yerlerinden birindeyiz. Seyhan Baraj Gölü’nün yerleşim alanlarıyla birleştiği çok güzel bir konumdayız. Adana’nın nefes aldığı, özellikle Adanalıların yaz aylarında gelip nefes aldığı bir noktadayız. Burada Büyükşehir belediyesi olarak bir çalışma gerçekleştirdik. 3 buçuk km’lik bir alanı yeniledik, düzenledik, yeni haliyle hizmete sunduk. Yeni bisiklet yolları, aydınlatmalarıyla, korkuluklarıyla, parklarıyla birlikte tamamı yenilenmiş halde. Korkulukların tamamını kendi atölyelerimizde imal ediyoruz. Adana’nın daha çağdaş, daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için bunları yapmamız gerekiyor. Bunun için de üst ve altyapı çalışmaları ile çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz.

"KENTİN GELECEK VİZYONUNU GÖSTERECEK"

Biliyorsunuz Yumurtalık’ta yeni bir konteyner limanı yapılıyor ve bu hayata geçirilirken de altyapıyı biz oluşturuyoruz. TOKİ’nin yaptığı yerleşim birimlerinin kanalizasyon altyapılarını, su hatlarını, yollarını yapıyoruz. Bu altyapı çalışmaları çok önemli ve kentin gelecek vizyonunu gösterecek. Bugün Yumurtalık’ta yaptığımız proje çalışmalarıyla, imar çalışmalarıyla Yumurtalık’ta ortalama 500 bin insanın yaşayabileceği bir alanda çalışma yapıyoruz ve orada çok ciddi bir sanayi yapılanması oluyor. Sanayinin yapılanması istihdama katkıda bulunulması anlamına geliyor.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN KURDUĞU TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ KORUYACAĞIZ"

Adana geçmişte birçok konudaki sıralamalarda ülke genelinde ilk 4’te, 5’te, 6’da iken şu anda 22’inci, 23’üncü, 24’üncü sıralarda. Adana’nın yeniden hak ettiği sıralamalara gelmesi için bizim altyapı çalışmalarını hayata geçirmemiz lazım. Bugün de burada daha yaşanabilir, daha güzel bir Adana için, daha önce Zeydan Karalar Başkanımızın planlamış olduğu bu hattı bizler tamamladık ve vatandaşlarımızla birlikte açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Böyle alanları yapmak, vatandaşın hizmetine sunmak kadar, korumak da çok önemli. Parklarımızda, bu tür düzenlemeleri yaptığımız noktalarda büyük emeklerle yapılan işlerin zaman zaman tahrip edildiğini üzülerek görüyoruz. Burada bizim yaptığımız korkuluklar daha önce vardı fakat hepsi kırılmıştı. Vatandaşlarımızın da yapılanları koruması gerekiyor. Hepsi milli servet, hepsi halkın parası. Memleketimizin, şehrimizin değerlerini, taşını, toprağını korumalıyız. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyacağız. Bu hizmette emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Güngör Geçer Büyükşehir’in hayata geçirdiği çalışmaları inceledikten sonra halkla bir araya geldi, sohbet etti, görüş alışverişinde bulundu.