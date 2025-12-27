Adıyaman Belediyesi’nden gençlere LGS desteği

Adıyaman Belediyesi, eğitim katkılarını sürdürüyor. Belediye bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM), Liseye Geçiş Sınavı (LGS)’na hazırlanan 35 öğrenciye kapılarını açarak ücretsiz eğitim desteği sağlamaya başladı.

AKADEMİK BAŞARI İÇİN YOĞUNLAŞTIRILMIŞ PROGRAM

Öğrencilerin sınav sürecini profesyonel bir rehberlikle yürütmelerini sağlayan program kapsamında şu imkanlar sunuluyor:

* 5 Ana Branşta Uzman Eğitimi: Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, İnkılap Tarihi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor.

* Haftalık 21 Saat Ders: Öğrenciler, günde 3 saatlik periyotlarla haftalık toplam 21 saatlik yoğun bir müfredatla eksiklerini giderme fırsatı buluyor.

* 40 Tarama ve Deneme Sınavı: Akademik gelişimi ölçmek amacıyla süreç boyunca 40 adet tarama sınavı ve Türkiye geneli deneme sınavları uygulanıyor.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN TUTDERE’YE TEŞEKKÜR

Sunulan ücretsiz eğitim imkânından duydukları memnuniyeti ifade eden öğrenciler, derslerin verimliliği ve deneme sınavlarının sınav pratiği kazandırması sayesinde motivasyonlarının arttığını belirttiler. Ailelerinin üzerindeki maddi yükü hafifleten bu proje için Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ve eğitmenlerine teşekkürlerini ilettiler.

TUTDERE: “HEDEFİMİZ EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ”

Eğitimin her zaman öncelikli gündemleri olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere:

“Eğitim, meyveleri geç alınan ancak en önemli yatırımdır. Adıyaman Belediyesi olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatında fırsat eşitliğine sahip olması için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. AKEM’de sunduğumuz bu destekle, 35 öğrencimizin hayallerine bir adım daha yaklaşmalarını amaçlıyoruz. İnanıyorum ki evlatlarımızın başarıları, yarının güçlü Adıyaman’ının temellerini oluşturacak” dedi.