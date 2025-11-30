Adıyaman Belediyesi’nden YKS öğrencilerine moral dopingi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin öncülüğünde gençlere verilen eğitim destekleri ve moral motivasyon organizasyonları devam ediyor. Belediyenin kültür ve eğitim merkezinde (AKEM) YKS’ye hazırlanan öğrenciler için moral ve motivasyon amaçlı renkli bir bilgi yarışması düzenlendi. AKEM Nikah Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe 4’er kişiden oluşan toplam 3 takım katıldı. Öğrenciler, hem sınav stresinden uzaklaşıp keyifli vakit geçirdi hem de bilgilerini tazeleme fırsatı buldu.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi eğitim kadrosu tarafından hazırlanan yarışma, öğrencilerin yoğun ilgisi ve coşkulu katılımıyla eğlenceli anlara sahne oldu.

Oldukça çekişmeli geçen yarışmayı Semiha Özelçi, Ali Baran Arslan, Sedef Ortaç ve Ali İmran Çavuş’tan oluşan Kommagene takımı kazandı. Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, kendilerine verilen destek için Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ve AKEM eğitim kadrosuna teşekkür etti.

‘GENÇLERİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ’

Genç odaklı çalışmalara önem verdiklerimin altını çizen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirtti. Başkan Tutdere şunları söyledi:

“Gençlerimizin bu yoğun ve stresli süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri için yanlarındayız. Moral ve motivasyonu artıran her çalışmayı önemsiyor, onların eğitim yolculuğuna katkı sunmayı görev biliyoruz.”

Program sonunda dereceye giren ve yarışmaya katılan tüm öğrencilere Adıyaman Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.





