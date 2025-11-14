Adıyaman Belediyespor Yerel Lig’de şampiyon oldu

Adıyaman Belediyespor U-18 Futbol Takımı, Adıyaman Üniversitesi Spor Tesisleri’nde oynanan final karşılaşmasında Uğurspor’u 4–0 mağlup ederek Yerel Lig’in şampiyonu oldu. Bu sonuçla takım, Adıyaman’ı Bölge Ligi’nde temsil etme hakkı kazandı.

BAŞKAN TUTDERE’DEN KUTLAMA MESAJI

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şampiyonluk sonrasında yayımladığı mesajda, “Uğurspor karşısında 4-0’lık üstün bir skorla galip gelerek yerel ligde şampiyon olan ve Adıyaman’ımızı Bölge Ligi’nde temsil etme hakkı kazanan U-18 takımımızı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyorum. Gençlerimize bölge müsabakalarında başarılar diliyorum” dedi Karşılaşmanın Gollerini Dk. 47- Ahmet Sadık Şahin -Dk. 52-84- Berat Tutal - Dk. 55 Mustafa İlhan kaydetti. Final Maçını, Ferhat saray, Mehmet şeref Perihan, Merve güneş hakem üçlüsü yönetti.