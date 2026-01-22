Akşehir’de Kış Şenliği için geri sayım başladı!

Akşehir Belediyesi ve paydaş kurum kuruluşların iş birliği ile düzenlenen 6. Akşehir Üniversiteliler Kış Şenliği, 21 yıl aranın ardından yeniden gerçekleştiriliyor. 24 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenlenecek şenlikte, Türkiye’nin farklı illerinden 17 üniversite Akşehir’de bir araya gelecek. Kültür, sanat, spor ve eğitimi bir araya getiren şenlik; konserler, halk dansları, tiyatro ve meddah gösterileri, belgesel film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler, eğitsel oyunlar, spor etkinlikleri ve yarışmalar ile Akşehir’e gençlik enerjisi katacak.

17 ÜNİVERSİTE AKŞEHİR’DE BULUŞUYOR

Bu yıl şenliğe; Selçuk, Gazi, Hacettepe, Yıldız Teknik, Necmettin Erbakan, Konya Teknik, KTO Karatay, Mersin, Siirt, Trabzon, Giresun, Erciyes, Kastamonu, Karamanoğlu Mehmet Bey, Uşak, Afyon Kocatepe ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olmak üzere toplam 17 üniversite katılım sağlayacak. Şenliğin açılışı, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.30’da Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Açılışla birlikte üniversite topluluklarının stantları ziyaretçilere açılacak. Aynı gün saat 14.00’te halk dansları gösterileri, 14.30’da eğitsel oyunlar etkinliği düzenlenecek. Akşam saat 19.00’da Akşehir Kültür Merkezi’nde sergi açılışları, 19.30’da ise Cengiz Aytmatov’u Anma Konseri sanatseverlerle buluşacak. Etkinliğin takvimi, şöyle açıklandı:

24 Ocak- Cumartesi:

13.30 Şenliğin ve Stantların Açılışı Yer: Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu

14.00 Halk Dansları Gösterileri Yer: Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu

14.30 Eğitsel Oyunlar Etkinliği Gazi Üniversitesi Rekreasyon Topluluğu Yer: Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu

19.00 Sergilerin Açılışı Yer: Akşehir Kültür Merkezi

19.30 Cengiz Aytmatov’u Anma Konseri Yer: Akşehir Kültür Merkezi

25 Ocak- Pazar:

11.00 Çocuklarla Oyun Şenliği Yer: Akşehir Gençlik Merkezi

11.30 Dart Turnuvası (16.00’a kadar) Yer: Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu

13.30 Gençlerle Oyun Atölyesi Yer: Akşehir Gençlik Merkezi

15.00 Belgesel Film Gösterimi “Memleketime Bir Şarkı” Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali Filmleri (BIFED) Yer: Akşehir Kültür Merkezi Sinema Salonu

15.30 Halk Dansları Gösterileri Yer: Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu

16.00 Dart Turnuvası Finali Yer: Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu

19.30 Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Konseri “Gizem Öksüz ve Orkestrası” Yer: Akşehir Kültür Merkezi

26 Ocak- Pazartesi:

11.00 Çocuklarla Oyun Şenliği Yer: Akşehir Gençlik Merkezi

11.30 Strateji Oyunları Etkinliği (16.00’a kadar) Yer: Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu

13.30 Gençlerle Oyun Atölyesi Yer: Akşehir Gençlik Merkezi

19.30 Belgesel Film Gösterimi ve Yönetmen Katılımlı Söyleşi “Muzaffer” Yönetmen: Ömer Faruk Çetin “Daralma:Orman Yangınları ve Konargöçerler” Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali Filmleri (BIFED)

Yer: Akşehir Kültür Merkezi Sinema Salonu

20.30 Pop Müzik Konseri KTO Karatay Üniversitesi Müzik ve Sanat Topluluğu Yer: Akşehir Kültür Merkezi

27 Ocak- Salı:

13.00 Pandomim Gösterisi Yer: Akşehir Kültür Merkezi

14.00 Bocce Etkinliği (16.00’a kadar) Yer: Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu

15.00 Meddah Gösterisi Yer: Akşehir Kültür Merkezi

19.30 Belgesel Film Gösterimi “Cehennem Ağacı” “Biz Radyoyu Çok Sevdik” Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali Filmleri (BIFED)

Yer: Akşehir Kültür Merkezi Sinema Salonu

20.30 Konser Erkan Sandık & 90’s Pop Yer: Akşehir Kültür Merkezi

28 Ocak- Çarşamba:

11.00 Eğitsel Oyunlar Etkinliği (16.00’a kadar Yer: Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu

18.30 Dünya Salon Dansları Gösterisi Yer: Akşehir Kültür Merkezi

19.30 Belgesel Film Gösterimi ve Yönetmen Katılımlı Söyleşi “Köken” “Karanlık Zamanlarda Şarkı Söylemek” Yönetmen: Ethem Özgüven Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali Filmleri (BIFED)

Yer: Akşehir Kültür Merkezi Sinema Salonu

20.30 Tiyatro “Dün, Bugün, Yarın” Yer: Akşehir Kültür Merkezi

29 Ocak -Perşembe

11.00 Dart Turnuvası (16.00’a kadar) Yer: Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu

16.00 Dart Turnuvası Finali Yer: Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu

19.30 Belgesel Film Gösterimi “Alacakaranlık Korosu” “Petrole Yangınla Gitmek” Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali Filmleri (BIFED)

Yer: Akşehir Kültür Merkezi Sinema Salonu

20.30 Meddah Gösterisi “Hoca Nasreddin” Yer: Akşehir Kültür Merkezi

30 Ocak- Cuma

11.00 Strateji Oyunları Etkinliği (16.00’a kadar) Yer: Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu

14.00 Kısa Film Gösterimi ve Söyleşi Yer: Akşehir Kültür Merkezi

19.30 Tiyatro “Aşk Perisi” Yer: Akşehir Kültür Merkezi

31 Ocak- Cumartesi

11.00 Atölye (Gün Boyu) Akşehir’i Hafızası ile Görsel (Yapay Zekâ) Yer: Dönemeç Kitap Kafe

11.30 Fiziksel Parkur Etkinliği (16.00’a kadar) Yer: Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu

13.00 Mobilografi Eğitimi (Cep Telefonu Fotoğrafçılığı) Yer: Dönemeç Kitap Kafe

14.00 Söyleşi Gençler Buluşuyor & Konuşuyor: “Güvenli İlişki” Psikolog Zeynep Asuman Dener Yer: Akşehir Kültür Merkezi Sinema Salonu

15.00 Mobilografi Uygulamalı Fotoğraf Gezisi Yer: Tarihi Akşehir Sokakları Başlangıç ve Bitiş Yeri: Akşehir Kültür Merkezi Önü

19.30 Rock Müzik Konseri Yıldız Teknik Üniversitesi “Bavyera Müzik Grubu” Yer: Akşehir Kültür Merkezi

1 Şubat- Pazar:

13.00 Fiziksel Spor Yarışması (16.00’a kadar) Yer: Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu

13.30 Mobilografi Gösterisi Yer: Akşehir Kültür Merkezi Sinema Salonu

14.00 Söyleşi Gençler Buluşuyor & Konuşuyor: “Değişen Dünya’da Kariyer” Psikolog Emre Köle Yer: Akşehir Kültür Merkezi Sinema Salonu

15.00 Kardan Heykel Yarışması (Kar yağışı halinde) Yer: Cumhuriyet Meydanı

17.30 Gençlik Partisi -Mehmet Aktaş -Dört Sayılı Hareket -Dj Emre Kesici Yer: Cumhuriyet Meydan