Alanya Belediyesi kadınları unutmadı: 8 Mart'a özel etkinlikler düzenlenecek

Alanya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) üretici pazarı, sergiler, atölye çalışmaları ve Aslı Şafak’ın katılımıyla düzenlenecek özel bir organizasyon düzenliyor.

Etkinlikler, 8 Mart Pazar günü saat 12.00’de AKM Dış Fuaye alanında kurulacak olan Üretici Pazarı’nın açılışıyla başlayacak. Üç gün boyunca ziyarete açık olacak pazarda kadın emeği ve dayanışması ön plana çıkarılacak. Pazarda, Alanya Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen el sanatları kurslarına katılan kursiyerler, Noel Pazarı ve Turizm Festivali katılımcıları, Yeni Alanyalılar Platformu sanat komitesi üyeleri ile ilçede görev yapan üç kadın muhtarın bölgelerinden üreticiler stant açacak.

Ayrıca Alanya Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü Aile ve Kadın Politikaları Merkezi, Alanya Kaymakamlığına bağlı İlçe Emniyet, İlçe Sağlık, İlçe Jandarma ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Alanya Kadınları Yardımlaşma Derneği (AKYD) ve Türkiye Yardım Sevenler Derneği de stantlarıyla alanda yer alacak.

RESMİ PROGRAM VE ASLI ŞAFAK SÖYLEŞİSİ

Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te A Salonu’nda gerçekleştirilecek resmi program ve protokol konuşmalarının ardından, televizyon programcısı Aslı Şafak, saat 14.30’da “Bir Kadın Büyütmek” isimli söyleşisiyle sevenleriyle bir araya gelecek.

GÖRÜNMEYEN KAHRAMANLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Söyleşinin ardından saat 15.30'da protokol üyeleri ve katılımcılar eşliğinde Üretici Pazarı ziyareti gerçekleştirilecek. Saat 15.45’te ise Alanya Belediyesi'nin farklı birim ve kademelerinde kente hizmet eden kadın personellerin fotoğraflarından oluşan “Belediyenin Kadın Yüzü - Görünmeyen Kahramanlar” adlı anlamlı serginin açılışı yapılacak.

Bu özel sergi, bir hafta boyunca yurttaşların ziyaretine açık kalacak. Program, saat 16.00’da AKM 1. Kat Sergi Salonu’nda Yeni Alanyalılar Platformu tarafından hazırlanan Plastik Sanatlar Sergisi’nin gezilmesiyle sürecek.