Alanya'da öğrenciler sanatla buluştu

Alanya Belediyesi, ALTAV, ALTİD ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 20. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu devam ediyor. 6 ülkeden 10 heykeltıraşın yapıtını şekillendirdiği sempozyum, sadece kent kültürüne değil, genç kuşakların sanatla buluşmasına da önemli katkı sağlıyor.

ÖĞRENCİLER MERAK ETTİKLERİ SORULARA YANIT BULDU

Bu kapsamda düzenlenen öğrenci ziyaret programlarıyla, Alanya’daki gençlerin heykel sanatına ilgisini artırmak ve onları yaratıcı üretim süreçleriyle tanıştırmak amaçlanıyor. Program çerçevesinde, Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde sempozyum alanını ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere belediye başkan danışmanı Nazmi Zavlak, meclis üyeleri Ufuk Aras Solmaz ve Haydar Uyar da eşlik etti. Öğrenciler, alanda devam eden çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu, sanatçıların yapıtlarını nasıl şekillendirdiğini adım adım gözlemledi. Heykeltıraşlar, öğrencilerle sohbet ederek kullandıkları teknikler, malzemeler ve sanatsal süreçler hakkında bilgiler paylaştı. Merak ettikleri soruları yönelten öğrenciler, taşın bir sanat yaıtına dönüşümünü yerinde deneyimleme şansı yakaladı. Çocukların ve gençlerin sanatsal üretimle buluşması ile kültürel gelişimleri açısından sempozyum süresince kentteki farklı okullardan gelecek gruplarla öğrenci ziyaretleri devam edecek. Sempozyum, sanatçıların çalışmalarını tamamlamasının ardından ise yapıtların kente kazandırılmasıyla son bulacak.