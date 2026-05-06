Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alanya’nın en güzel balkonuna ve bahçesine 15 bin TL ödül verilecek

Alanya’nın en güzel balkonuna ve bahçesine 15 bin TL ödül verilecek

6.05.2026 15:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
Takip Et:
Alanya’nın en güzel balkonuna ve bahçesine 15 bin TL ödül verilecek

Antalya Alanya Belediyesi, düzenlediği yarışma ile en güzel balkonu ve bahçeyi seçecek. Birinciye 15 bin lira ödül verilecek.

Antalya Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü "En güzel balkon ve en güzel bahçe" yarışması düzenliyor. Yarışma, çevre bilincini geliştirerek halka yeşili sevdirmeyi amaçlıyor. Yarışmacılara kendi yaşam alanlarında da bitkisel düzenlemelerle ve süslemelerle nefes alıp rahatlayabilecekleri mekanlar yaratmanın kolaylığının gösterilmesi hedefleniyor.

BİRİNCİLERE 15 BİN LİRA PARA ÖDÜLÜ

Son katılım tarihi 15 Mayıs olan yarışmanın sonuçları jürinin yerinde tespiti sonrasında 1 Haziran’da açıklanacak. Her iki kategoride de (balkon ve bahçe) birincilere 15 bin, ikincilere 10 bin ve üçüncülere 7 bin 500 TL para ödülü verilecek. Profesyonel fotoğrafların yanı sıra cep telefonuyla çekilen fotoğraflar da yarışmaya kabul edilecek. Başvurular 15 Mayıs’a kadar  http://enguzelbalkonbahce.alanya.bel.tr adresinden yapılabilecek.

İlgili Konular: #Alanya Belediyesi