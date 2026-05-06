Alanya’nın en güzel balkonuna ve bahçesine 15 bin TL ödül verilecek

Antalya Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü "En güzel balkon ve en güzel bahçe" yarışması düzenliyor. Yarışma, çevre bilincini geliştirerek halka yeşili sevdirmeyi amaçlıyor. Yarışmacılara kendi yaşam alanlarında da bitkisel düzenlemelerle ve süslemelerle nefes alıp rahatlayabilecekleri mekanlar yaratmanın kolaylığının gösterilmesi hedefleniyor.

BİRİNCİLERE 15 BİN LİRA PARA ÖDÜLÜ

Son katılım tarihi 15 Mayıs olan yarışmanın sonuçları jürinin yerinde tespiti sonrasında 1 Haziran’da açıklanacak. Her iki kategoride de (balkon ve bahçe) birincilere 15 bin, ikincilere 10 bin ve üçüncülere 7 bin 500 TL para ödülü verilecek. Profesyonel fotoğrafların yanı sıra cep telefonuyla çekilen fotoğraflar da yarışmaya kabul edilecek. Başvurular 15 Mayıs’a kadar http://enguzelbalkonbahce.alanya.bel.tr adresinden yapılabilecek.