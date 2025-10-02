Altınordu Belediye Başkanı Tepe: ‘Altınordu marka şehir olma yolunda ilerliyor’

Altınordu Belediyesi, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kentte ilk kez kapılarını açan Ordu Ticaret Festivali kapsamında Perakende Zirvesi düzenlendi. OTSO Konferans Salonu’nda ‘Türkiye’de Perakendenin Geleceği’ başlığında düzenlenen söyleşiye Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı M. Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, OTSO Başkanı Levent Karlıbel, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, protokol mensupları, sektör temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

‘TİCARETİN YAPISI DEĞİŞİYOR’

Panelin açılış konuşmasını yapan Başkan Ulaş Tepe, perakendenin günümüzde bir deneyim sunumu, sosyal etki alanı ve sürdürülebilirlik sorumluluğu haline geldiğini söyledi. Dijitalleşmeyle alışkanların ve ticaret yapısının dönüştüğüne dikkat çeken Başkan Tepe, “Dijitalleşmenin baş döndürücü hızı, tüketici alışkanlıklarını ve ticaretin yapısını da kökten dönüştürüyor. Türkiye’de e-ticaret hacmi 2023 yılında 1,85 trilyon TL’yi aşarken, e-ihracat da özellikle Anadolu şehirleri için yepyeni bir ekonomik koridor açmaktadır. İşte bu bağlamda, Ordu ve Altınordu gibi potansiyeli yüksek şehirlerin bu dönüşümde geri kalmaması, hatta aksine öncülük etmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

‘YEREL KALKINMAYI ÖNCELİYORUZ’

Kenti yaşanabilir, üretken ve girişimci dostu bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Ulaş Tepe, “Gerek sosyal belediyecilik uygulamalarımızla gerek dijital ve yeşil dönüşüm adımlarımızla yerel kalkınmayı önceleyen bir anlayışı benimsiyoruz. Altınordu artık sadece Karadeniz’in güzel bir kıyı kenti değil; aynı zamanda girişimcilerin, gençlerin ve üreticilerin desteklendiği, marka şehir olma yolunda kararlılıkla ilerleyen bir merkezdir. Bu zirvede konuşulacak her fikir, tartışılacak her örnek, Ordu’da girişimcilik ekosistemini büyütme kararlılığımız için bize yeni ufuklar açacaktır. Emin olun, Altınordu bu fırsatlara açık ve hazır bir kenttir” dedi. Açılış konuşmalarının ardından Altınordu Belediyesi ALBEL AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Metin’in moderatörlüğünde ‘Gelecek Sadece Ürün Değil, Etki Satıyor’ paneli gerçekleştirildi.