Altınordu Belediyesi bilim kahramanlarına ev sahipliği yapacak

Altınordu Belediyesi, Ordu Üniversitesi ve Bilim Kahramanları Derneği’nin iş birliği kapsamında Altınordu, 14–15 Şubat 2026 tarihleri arasında Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST LEGO League Challenge Karadeniz Bölge Finali’ne yeniden ev sahipliği yapacak. ‘Geçmiş Uygarlıkların Hikayelerini Keşfediyoruz’ temasıyla Ordu Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan final etkinliğinde yaklaşık 600 ortaokul ve lise öğrencisi bilim dolu bir rekabette buluşacak. Yarışma boyunca çocuklar, araştırma projeleri ve LEGO robot tasarımlarıyla hem mühendislik hem de bilimsel düşünme becerilerini ortaya koyacak.

BİLİMSEL ÜRETİMİN HEYECANI YAŞANACAK

Yarışma süresince katılımcılar, arkeolojik süreçlerden yeraltı yapılarının gizemlerine, geçmiş uygarlıkların izlerinden insanlık tarihine yön veren keşiflere kadar uzanan kapsamlı bir araştırma yolculuğuna çıkacak. Takımlar; problem çözme, takım çalışması, yenilikçi düşünme ve teknoloji kullanımındaki yetkinliklerini sergileyerek bilimsel üretimin heyecanını yaşayacak. Bilimi eğlenceli ve erişilebilir hale getiren FIRST LEGO League Challenge Karadeniz Bölge Finali, Altınordu’da iki gün boyunca hem katılımcılara hem de izleyicilere ilham veren anlara sahne olacak.

‘ALTINORDU’YU BİLİMİN BULUŞMA NOKTALARINDAN BİRİ HALİNE GETİRECEĞİZ’

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, hafta sonu yaşanacak olan bilim heyecanına tüm Orduluları davet ederek, “Altınordu olarak bilimi, eğitimi ve gençlerimizin üretken gücünü her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Dolayısıyla Bilim Kahramanları Buluşuyor organizasyonuna yeniden ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Genç kardeşlerimin araştıran, sorgulayan, çözüm üreten bireyler olarak yetişmesi; şehrimizin ve ülkemizin yarınları açısından son derece kıymetlidir. Altınordu’yu bilimin, teknolojinin ve yenilikçi düşüncenin buluşma noktalarından biri haline getirme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.