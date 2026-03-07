Amasya Belediyesinden

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.03.2026 15:07:00
Cumhuriyet/Ankara
Amasya Belediyesi 8 Mart nedeniyle "Dünya Kadınlar Günü Sohbeti" etkinliği düzenleyecek. Etkinlik kapsamında yazarımız Prof. Dr. Üstün Dökmen Amasyalı yurttaşlarla bir araya gelecek. Amasya Belediyesi Şehzade Salonundaki etkinlik yarın saat 21:15'de başlayacak.

