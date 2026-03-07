Amasya Belediyesi 8 Mart nedeniyle "Dünya Kadınlar Günü Sohbeti" etkinliği düzenleyecek. Etkinlik kapsamında yazarımız Prof. Dr. Üstün Dökmen Amasyalı yurttaşlarla bir araya gelecek. Amasya Belediyesi Şehzade Salonundaki etkinlik yarın saat 21:15'de başlayacak.
Amasya Belediyesinden "Dünya Kadınlar Günü Sohbeti" etkinliği
7.03.2026 15:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
İlgili Konular: #amasya #Üstün Dökmen