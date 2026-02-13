Anamur Belediyesi'nde en düşük maaş 40 bin lira oldu

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, belediye bünyesinde çalışan şirket personelinin maaşlarında taban ücretin 40.000 TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in 2026 yılı için 39 bin TL’lik asgari ücret teklifini uygulamaya koyduklarını ifade eden Başkan Deniz, “Anamur Belediyesi bünyesinde şirket personeli olarak çalışan emekçilerimizin maaşlarında asgari ücreti 40 bin TL olarak belirledik. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, ülkede uygulanan asgari ücretin en az 39 bin TL olması gerektiğini ifade etmişti, bizde belediyemizde çalışan arkadaşlarımızın maaşlarının tabanını 40 bin TL’ye çıkarttık.

40 bin TL’nin üzerine Ramazan ve Kurban Bayramlarımızda ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde birer kez de ikramiye ve destek ödemeleri yapacağız. Şu anda Anamur Belediyesi’nde çalışan herhangi bir çalışanımız hükümetin belirlediği 28 bin TL’lik asgari ücretten yüzde 40 daha fazla ve açlık sınırının üzerinde bir maaş almış olacak. Yaptığı işe, ustalık durumuna ve sorumluluğuna göre maaşı daha da yukarıya çıkacak.

Elbette bu ekonomik krizde 40 bin TL’nin de yeterli bir ücret olmayacağını biliyoruz. Ancak belediyemizin tüm imkanlarını zorlayarak kentimize birlikte hizmet ettiğimiz çalışma arkadaşlarımızın maaşlarını iyileştirmeye gayret ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu maaşları çalışanlarımızın hak ettiği seviyeye taşıyacağız. Tüm çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.