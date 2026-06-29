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Anamur Muz Festivali 17-18-19 Temmuz'da yapılacak

Anamur Muz Festivali 17-18-19 Temmuz'da yapılacak

29.06.2026 14:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
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Anamur Muz Festivali 17-18-19 Temmuz'da yapılacak

Anamur, 18. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'ne hazırlanıyor.
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Mersin Anamur Belediyesi 18. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'ne hazırlanıyor. 17-18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan festivalde şarkıcılar Atiye, Çelik ve Ahmet Hatipoğlu sahne alacak. Festival kapsamında Rauf Denktaş Parkı'nın açılış töreni de gerçekleştirilecek. Festivalin detaylı programına belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

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