Anamur Muz Festivali 17-18-19 Temmuz'da yapılacak

Mersin Anamur Belediyesi 18. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'ne hazırlanıyor. 17-18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan festivalde şarkıcılar Atiye, Çelik ve Ahmet Hatipoğlu sahne alacak. Festival kapsamında Rauf Denktaş Parkı'nın açılış töreni de gerçekleştirilecek. Festivalin detaylı programına belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.