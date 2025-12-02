Ankara’da çok eleştiriliyordu: Otobüslerde sesli uyarı sistemi mart ayından itibaren hazır olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Kent Konseyi (AKK) Engelli Meclisi ve Ankaragücü Spor Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında “Yerelde Erişilebilirlik Sorunları ve Çözümleri” isimli etkinlik düzenledi. Etkinliğe, ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile birlikte Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Nuri Muhammet Yaman katıldı. Etkinlikte açılış konuşmalarını sırasıyla AKK Engelli Meclisi Dönem Sözcüsü Ümit Zafer Nekiş, AKK Engelli Meclisi Başkanı Yıldıray Çınar, AKK Yürütme Kurulu Üyesi Edibe Sinem Ersoy, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve ABB Başkanı Mansur Yavaş yaptı.

‘ERİŞİLEBİLİR ANKARA HAYAL DEĞİL’

Sorunların kısaca özetlendiği açılış konuşmalarında Nekiş, “Sayın başkanımız Mansur Yavaş bizden özel bir teşekkürü hak ediyor. Belediye meclisinden geçen bir kararla daha profesyonel bir ekip ve ekipmanlarla ayrı bir daire başkanlığıyla yürütülmesi kararı alındı. Bu bizi cesaretlendirdi. Yaptığımız çalışmaların boşa gitmediğini görmek bizi mutlu etti” dedi. Çınar ise “Bizi çok seven insanlar bize bazen engelliler gününüz kutlu olsun diyor. Bugün kutlanacak bir gün değil. Farkındalık yaratılacak bir gün” ifadelerini kullandı. Ankara’da erişilebilirlik noktasında gördüğü bazı eksiklikleri sıralayan Çınar, çözüm önerilerini Başkan Yavaş’a iletti. AKK Yürütme Kurulu Üyesi Edibe Sinem Ersoy ise, “Erişilebilir Ankara hayal değil, ortak görevimizdir. Bu sadece büyükşehir veya ilçenin değil, merkezi yönetim başta olmak üzere tüm organların birlikte çalışması gerekir. Söz veriyoruz. Yerelde erişilebilirlik sorunlarını tespit ediyoruz, çözmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

‘50 BİN LİRALIK İŞİTME CİHAZINA 3 BİN LİRALIK DESTEK’

CHP’li Yaman ise konuşmasında merkezi yönetimin eksikliklerini dile getirdi. Yaman, “Erişilebilirlik her yerde gündemde ama gerçek anlamının bilindiği konusunda şüphelerim var” dedi. Türkiye’nin 2009 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne imza attığını anımsatan Yaman, “Sözleşmenin gereklerini ne kadar yerine getirdik konusu soru işareti. Ben bir sağlıkçı olarak engellilikte sağlığa erişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. SGK’nin engelliler için yaptığı destekler, devede kulak olmayacak kadar düşük. Ortalama 50 bin lira olan işitme cihazı için devletin ödediği rakam 3-6 bin lira arasında olursa engelli bireyin hayatın içine karışması mümkün değil” ifadelerini kullandı. Ekonomik özgürlüğün engelli bireyler için çok önemli olduğunu belirten Yaman, “2023 Sayıştay raporuna göre, 607 bin kişi İŞKUR’a yönlendirilmiş olmasına rağmen İŞKUR bu kişilerin içinden sadece 137 binini alıyor, o kişilerin içinden de sadece 19 bin kişiyi yerleştiriyor” diye konuştu.

ODTÜ AKADEMİSYENLERİYLE TRAFİK KAPSAMINDA TOPLANTI YAPILACAK

ABB Başkanı Yavaş, konuşmasında yönetim kademeleri arasındaki iletişim kopukluğuna dikkat çekti. Bir engelli yurttaş için bakanlık, il belediyesi ve ilçe belediyesi başta olmak üzere tüm kurumların aynı anda devreye girmesinin karışıklığa yol açtığını söyleyen Yavaş, bu desteklerin tek bir veri üzerinde toplanması gerektiğini belirtti. Yavaş, “Halbuki çıkartılacak bir kararnameyle Aile Bakanlığı gözetiminde il ve ilçelerden bilgiler toplanıp, hangi kurumun hangilerinden sorumlu olacağı belirlenebilir. Bunlar çok kolay şeyler. Ama maalesef yapılmıyor” dedi. Yavaş, engelllilerin EGO Genel Müdürlüğü ile ilgili otobüslerde sesli uyarı özelliğinin çalışmaması noktasını da değerlendirmeye aldıklarını belirtti. Yavaş, engellilerin Ankara’da trafikte yaşadıkları sorunların bugün ODTÜ’de görev yapan akademisyenlerle trafik üzerine yapılacak toplantıda masaya yatırılacağını da sözlerine ekledi.

OTOBÜSLERE SESLİ UYARI SİSTEMİ MONTE EDİLECEK

CHP’li Yaman, EGO Genel Müdürlüğü’nden otobüslerdeki sesli komut özelliğinin çalışmamasına yönelik müdürlükten aldığı bilgiyi de Cumhuriyet’le paylaştı. Yaman, “Ocak ayından itibaren 3 aylık bir montaj süresi düşünüyorlar. Yaklaşık bin 900 araçta sesli sistem yerleştirilmiş olacak. Çok eleştiri alıyoruz bu konuda. İhale süreci ve montaj süreci var. Ama mart ayından itibaren bin 900 küsür araca sesli uyarı sistemi yerleştirilmiş olacak” ifadelerini kullandı. Açılış konuşmalarının ardından etkinlik, ABB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanı Mesut Halıcı ve ABB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Melek Günden Çınar’ın stratejik plan kapsamında yaptıkları konuşmalarla devam etti. Halıcı, engelli bireyler için erişilebilirlik uygulamalarının ve istihdam fırsatlarının artırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Halıcı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin erişilebilirlik alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, “Erişilebilirlik, eşit ve bağımsız bir yaşamın anahtarıdır” dedi.

Daha sonra engelli yurttaşların erişilebilirlik kapsamında sunduğu çözüm önerileri raporlaştırılarak ilgili makamlara sunulmak üzere hazır hale getirildi.