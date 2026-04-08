Hatay Arsuz'da 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında kahvaltı programı düzenlendi. Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, İlçe Sağlık Müdürü Buket Baş ve Prof. Dr. İskender Sayek programa katılım sağladı.

Etkinlikte kanserle mücadelede erken teşhisin hayati önem taşıdığını bir kez daha anımsatıldı. Anlamlı buluşmada ayrıca toplumda farkındalığın artırılmasının gerekliliğine dikkat çekildi. Yapılan açıklamalarda sağlıklı ve bilinçli bir toplum için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğüne vurgu yapıldı

Arsuz Belediye Başkanı Üstün yaptığı konuşmada, belediye olarak halk sağlığını önceleyen projelere destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, “Kanserle mücadelede en güçlü silahımız bilinç ve erken teşhistir. Bu doğrultuda farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.