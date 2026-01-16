Atakum Belediyesinden kandil simidi ikramı

Atakum Belediyesi yeni yılın ilk kandili olan Miraç Kandili dolayısıyla, kentin kırsal ve merkez mahallelerinde kandil simidi ve şeker ikramında bulundu

BİNLERCE KANDİL SİMİDİ HAZIRLANDI

Belediyenin usta aşçıları, dini ve özel günlerin geleneksel ikramları olan kandil simidi ve şekerler için tesislerinde yoğun çalışma yürüttü. Hazırlanan binlerce kandil simidi ve şeker, paketlenip araçlara yüklendi ve kent genelindeki camilerde yatsı namazının hemen ardından dağıtıldı. Ekipler, Atakum Belediye Başkanın Serhat Türkel’in kutlama mesajını ileterek vatandaşların kandilini kutladı.

“YÜREKTEN İNANIYORUM”

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, tüm yurttaşların Miraç Kandilini kutlayarak şu ifadeleri kullandı: “Yeni yılın ilk kandili olan Miraç Kandilini, karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumsal bağımızı güçlendirerek, geçmişten günümüze değerlerimizin aktarılmasında son derece önemli yere sahip kutsal günlerimizde, manevi iklimi paylaşmanın verdiği his çok özel ve önemli.

Dayanışmanın ve maneviyat içerisinde olmanın gücünü yoğun şekilde hissettiğimiz Miraç Kandilinde dualarımızın ve ibadetlerimizin kabul olmasını, birlik ve beraberliğimizin daha da artmasını diliyorum. Bu özel gecenin ülkemiz ve tüm insanlık adına barış, esenlik ve huzur dolu günler için başlangıç olacağına yürekten inanıyorum.”