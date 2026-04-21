Atakum Belediyesinden özel 23 Nisan programı

Samsun Atakum Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106. kuruluş yıl dönümünü tiyatro gösteriminden konsere ve spor turnuvalarına etkinliklerin yer aldığı özel programla kutlayacak.

Hafta boyu devam edecek etkinlikler kapsamında ilk olarak ‘Atatürk ve Çocuk’ başlıklı tiyatro gösterimi minik sanatseverlerle buluşacak. Atatürk’ün Cumhuriyet’in ilk yıllarında çocuklarla ilgili anılarının sahneleneceği tiyatro gösterimi, bugün Ata Sahne’de saat 20.00’de başlayacak.

FUTBOL TURNUVASI

Atakum Belediyespor U13 Kız Futbol Takımı ile U13 Erkek Futbol Takımı, Banda Aceh Parkı’nda 23 Nisan’a özel karşılaşma gerçekleştirecek. Şampiyonluk kupası için mücadele verecek takımlar, sporseverlere adrenalin dolu anlar yaşatacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı U13 Futbol Turnuvası, 23 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te başlayacak.

ATA SAHNE’DE MÜZİK ŞÖLENİ

Etkinlikler serisi, 24 Nisan Cuma günü Türk halk müziğinin önde gelen ismi Salih Gündoğdu’nun sahne alacağı konser ile devam edecek. ‘Ulusal Egemenlik Yolunda Türkülerimiz’ başlığıyla düzenlenecek programda sanatçı, bağlaması eşliğinde birbirinden seçkin eserler seslendirecek. Yöresel ezgilerin müzik şöleni yaşatacağı program, Ata Sahne’de saat 20.00’de dinleyicilerle buluşacak. 26 Nisan Pazar Günü programında ‘Atakum Belediyesi 1. Korolar Buluşması’ etkinliği yer alıyor. Miniklerin Cumhuriyet şarkılarını seslendireceği etkinlik, Ata Sahne’de saat 13.00’te sanatseverleri ağırlayacak.

“23 NİSAN’IN ANLAMINA YAKIŞIR ŞEKİLDE”

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, program hakkında yaptığı açıklamada “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106. yıl kuruluş dönümünü son derece özel bir programla kutluyoruz. Programımız aracılığıyla tiyatro gösteriminden, müzik şölenine ve futbol turnuvalarına geniş yelpazede etkinlikleri çocuklarımızla buluşturuyoruz. 23 Nisan’ın tarihi misyonuna ve anlamına yakışır şekilde, çocuklarımızın aileleriyle bayram coşkusunu gönüllerince yaşamalarını hedefliyoruz.

Ulu Önder Gazi Mustafa Atatürk'ün Cumhuriyetimizin ve geleceğimizin teminatı olarak gördüğü minik yüreklere güvenimiz sonsuz. Atakum Belediyesi olarak çocuklarımızın pırıl pırıl gözleriyle geleceğe güvenle baktıkları, güven içinde büyüdükleri, sesleriyle her yeri şenlendirdikleri kısacası çocukluklarını çocuk gibi yaşadıkları Atakum ve Türkiye için yüreğimizi ortaya koyarak çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir” cümlelerini kaydetti.