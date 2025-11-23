Atatürk’ün Turhal’a gelişi kutlandı: Dr. Ceyhun Atuf Kansu Gezici Kütüphanesi açıldı

Tokat Turhal Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Turhal’a gelişinin 95. yılı anısına çeşitli etkinlikler düzenledi. Önceki gün yapılan etkinlikler kapsamında ilk olarak çocuklar Zile’den trene binerek Turhal’a ulaştırıldı. Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın ve Başkan Yardımcısı İbrahim Ceyhan, Zile Tren Garı’ndan Turhal’a hareket edecek yurttaşları, Turhal Belediyesi tarafından düzenlenen karşılama programına uğurladı. Program kapsamında Başkan Sargın, Zile Gar Müdürlüğü yetkililerine Zile rölyefi takdim ederek, bu anlamlı günün anısına teşekkürlerini iletti. Başkan Sargın, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Zile’den Turhal’a geçerek yaptığı bu anlamlı ziyareti yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve Cumhuriyetimizin değerlerini daima diri tutmak en önemli görevimizdir. Bu mirasa sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

DR. CEYHUN ATUF KANSU GEZİCİ KÜTÜPHANESİ AÇILDI

Daha sonra, yaşamının önemli bir kısmını Tokat Turhal Şeker Fabrikası’nda çalışarak geçirmiş şair, yazar Dr. Ceyhun Atuf Kansu’nun adının verildiği Dr. Ceyhun Atuf Kansu Gezici Kütüphanesi’nin açılışı yapıldı. Açılışa Tokat Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural ve Kansu ailesi adına Ceyhun Atuf Kansu’nun kızı Bahar Gökler katıldı. Burada konuşan Gökler, “Ben ve ailem bu çok anlamlı etkinlik için, hele de ne yazık ki vefa gibi bir değerin artık çok gerilerde kaldığı günümüzde bunu yalnızca babam için değil, ülkemiz adına, Mustafa Kemal Atatürk adına gerçekleştirdikleri için çok gururluyum. Çok sevinçliyim” dedi. Başkan Ural ise, “Amacımız geçmişi unutmadan Atatürk'ün bize emanet ettiği bu güzel şehri daha da ileriye taşırken, o günün coşkusunu hep birlikte yeniden yaşatmaktır” ifadelerini kullandı.