Bartın Belediyesi’nden yeni halk ekmek noktası

Bartın’da Kaynarca Caddesi’nde yapımı tamamlanan 11. Halk Ekmek Büfesi, 27 Kasım 2025 Perşembe günü hizmete açılıyor. Büfede ekmek satışları 10 TL’den başlayacak.

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, yeni büfenin hizmete girmesiyle ilgili yaptığı açıklamada: “Vatandaşlarımızın ekonomik ve kaliteli ekmeğe kolayca ulaşması için Halk Ekmek noktalarımızı artırmayı sürdürüyoruz. Kaynarca Caddesi’nde hizmete açacağımız 11. Halk Ekmek Büfemiz de bu çalışmalarımızın önemli bir parçasıdır. Halkımızın bütçesine katkı sağlamak, aynı zamanda günlük taze ekmek ihtiyacını güvenilir bir şekilde karşılayabilmek bizim için büyük önem taşıyor. Yeni büfe, Orduevleri Mahallesi Kaynarca Caddesi 665. Sokak No: 1/5 adresinde hizmet verecek. Bartın Belediyesi, Halk Ekmek projesini genişleterek kent genelinde daha fazla noktada vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.