Başkan Demir’den Nuri Vatan Kültür Merkezi öğrencisi Azra’ya hediye

Ardahan Belediyesi bünyesinde kültür ve sanat faaliyetlerini sürdüren Nuri Vatan Kültür Merkezi’nin kursiyerlerinden Azra Nehir Dülge, Elazığ Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Başarı haberiyle büyük gurur yaşayan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, genç yetenek Azra’ya biri kısa, biri uzun sap olmak üzere iki adet case kılıflı bağlama hediye etti.

'AZRA’NIN BAŞARISI HEPİMİZİ GURURLANDIRDI'

Başarıyı kutlamak üzere Nuri Vatan Kültür Merkezi’nde Azra ile bir araya gelen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Dülge’ye eğitim hayatında kullanabileceği iki bağlama hediye ederken şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili kızımız Azra, belediyemiz bünyesinde açtığımız Nuri Vatan Kültür Merkezi’mizde bir yıldır düzenli olarak saz eğitimi alıyordu. Müziğe olan ilgisini ve azmini her zaman gözlemledik. Girdiği sınavı kazanarak Elazığ Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim görmeye hak kazanması hepimizi gururlandırdı. Kendisine çok istediği kısa ve uzun saplı iki bağlamayı hediye ediyorum. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki; Azra ile başladığımız bu uygulamayı sürdürecek, kültür merkezimizde eğitim alarak sanat alanında akademik başarı elde eden öğrencilerimize bir enstrüman hediye edeceğiz.” Hediye karşısında büyük mutluluk yaşayan Azra ve ailesi, genç yeteneklere sunduğu destek ve anlamlı hediyesi için Başkan Faruk Demir’e teşekkür etti.