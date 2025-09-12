Başkan Yaşar’dan dış birimlere çat kapı

Ankara Yenimahalle'nin Yakacık bölgesinde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Macun Mahallesi’nde bulunan Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, devam eden çalışmalar ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi aldı.

Yenimahalle’de ilçe sakinlerinin mutluluğu ve huzuru için üretilen her projenin altında dış birimlerdeki personelinin emeği olduğunu belirten Yaşar “Yenimahalle’de göreve geldiğimiz günden beri vatandaşlarımızın yerel yönetimden beklentilerini düşünerek, birlikte yönetimin kıstaslarını esas alarak projeler üretiyoruz. Bu projeler, dış müdürlüklerimizde çalışan Yenimahalle’nin emekçilerinin alın teri sayesinde hayata geçirilmektedir. Şuan devam eden asfalt, yol yapımı ve yeşil alan çalışmalarının yanı sıra söz verdiğimiz projeleri ilçeye kazandırmak için personelimiz gece gündüz demeden çalışıyor” dedi.

“7/24 ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Yenimahalle’de devam eden projeler ve çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgi alan Başkan Yaşar “Yenimahalle’ye kazandırılan projelerin ve çalışmaların tümünde belediye işçisinin emeği var. Bina yapımı dışında bütün hizmetleri kendi işçilerimiz yapıyor. Asfalt dökümünden beton santraline, kendi araç parkımızdan atölyelerimize ilçemiz için üretiyor, kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Sergilediğimiz bu yönetim anlayışı sayesinde ilçemizde istihdam sağlayarak, her işi taşerona yaptırmak yerine kendi işçimizle Yenimahalle’ye hizmet ediyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz bir dönemde, yetki çerçevemiz içerisinde, istihdama destek vermek her zaman önceliğimiz oldu. Vatandaşın verdiği vergiler savurganlıkla değil, verimli ve fayda sağlayan projelerde kullanılmalıdır. Bu anlayışla 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.