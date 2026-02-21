Bor Belediye Spor Kulübü Yıldız Kız Voleybol Takımı 2025/2026 Sezonu Yıldız Kız Voleybol Mahalli Ligi şampiyonu oldu. Takım Nisan ayında yapılacak olan Türkiye Şampiyonası Grup müsabakalarında Niğde'yi temsil edecek.
Bor'un kızları şampiyon oldu
21.02.2026 14:50:00
Cumhuriyet/Ankara
