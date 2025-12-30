Buca'da Belediyesi'nde işçiler eylemde

Buca Belediyesi'nde görev yapan işçiler, kasım ayı maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle başladıkları eyleme sürüyor. Maaşlarının yatmaması nedeni ile Temizlik İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere neredeyse tüm birimlerde iş bırakıldı. Böylece ilçede dün itibarıyla çöpler yeniden toplanmamaya başladı. DİSK Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlar Buca Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.

"B ÜTÜN ARKADA ŞLARIMIZ BORÇ İ Ç İNDE"

Disk Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, yaptığı açıklamada, "Buca işçisi yaklaşık 1,5 sene zaten alacaklarını zamanında alamadı. Geçen son 4 aydır da maaşını, erzak fişlerini, mesailerini alamıyor. Bütün arkadaşlarımız borcun içinde. Hepsinin kredi borcu artmış, evine ekmek götüremeyen bir işçi kitlesi oluşmuş. Geçmişte 7 günlük bir eylemden sonra 2 aylık maaşını birlikte alıp, ondan sonraki sürecini de taahhüde bağlamış ve 3 ay boyunca ücretlerimizin belli bir kısmını aldık. Şu an kasım ayının maaşını aralık ayının 15'i ile 20'si arasında almamız gerekirken alamadık. Alamadığımız için de eyleme çıktık. Bugünse hem erzak fişlerimizin hem de mesailerinin tamamının yatması gerekiyordu" dedi.

Yıldız, "Şu anda yemekhane, anaokulu, kreşler, ulaştırma, veteriner gibi birimlerimize bugün içinde de kalan paralar yatmazsa kreşlerin, anaokulların tamamı, veterinerinin zaruri olan kısmının dışındakinin tamamı, ulaştırmanın tamamı iş bırakacak. Şu anda temizlik işleri ile ilgili hukuki bir sürecimiz var. Sonuca göre dünkü kararımız geçerli olup temizlik işleri de iş bırakmaya devam edecek" diye konuştu.