Bulancak Belediyesi emekliler lokali açıldı

Bulancak Belediyesi tarafından hayata geçirilen Emekliler Lokali, 3 Şubat'ta düzenlenen törenle hizmete açıldı. İlçenin ilk Emekliler Lokali olma özelliğini taşıyan açılış programına ilçe protokolü, emekli vatandaşlar ve davetliler katıldı. Açılışta yapılan konuşmalarda, emeklilerin kentin hafızası ve en kıymetli değeri olduğu vurgulandı. Bulancak Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen Emekliler Lokali’nin, emeklilerin sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamayı amaçladığı ifade edildi. Belediye Başkanı Necmi Sıbıç’ın göreve geldiği ilk günden itibaren emeklilere yönelik verdiği Emekliler Lokali sözünü yerine getirdiği belirtilirken, bu mekânın emeklilerin bir araya gelerek sohbet edebileceği, dostluklarını pekiştirebileceği sıcak bir buluşma noktası olacağı dile getirildi. Törende, Birleşik Emekliler Sendikası Bulancak Şube Başkanı İbrahim Arslan bir konuşma yaparak, Belediye Başkanı Sıbıç’a teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu. Katılımcılara hitap eden Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, “Emeklilerimize sözünü verdiğimiz Lokalimizi kısa sürede tamamlayarak hizmete açmanın huzurunu yaşıyoruz. Burası tüm emeklilerimize hizmet edecektir. Bu bir başlangıçtır, zamanla ve imkanlar ölçüsünde bu hizmetlerimiz devam edecektir. Hayırlı uğurlu olsun diye konuştu. Açılış programı; Belediye Başkanı, Emekliler Sendikası temsilcileri ve emekli vatandaşların birlikte açılış kurdelesini kesmesiyle sona erdi.