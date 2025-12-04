Bulancak’ta yıl sonu mesaisi

Bulancak Belediyesi, mahallelerde gerçekleştirdiği kaldırım, yol yenileme ve peyzaj düzenlemeleriyle ilçenin çehresini yenileyerek daha güvenli, modern ve estetik yaşam alanları oluşturmayı sürdürüyor. Belediye ekipleri, ilçe genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara birçok farklı mahallede yoğunlaşarak hem yaya güvenliğini artırıyor hem de mahalle ve sokaklara modern bir görünüm kazandırıyor.

‘BULANCAK’I SADECE BUGÜNE DEĞİL, GELECEĞE HAZIRLIYORUZ’

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, konuya ilişkin yaptığı konuşmada, “Bulancak’ın her mahallesinde vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak, güvenliği artıracak ve ilçemize modern bir görünüm kazandıracak yatırımları titizlikle sürdürüyoruz. Hedefimiz; Bulancak’ı sadece bugüne değil, geleceğe hazırlayan kalıcı ve nitelikli hizmetler üretmektir” dedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapım aşaması süren çalışmalar şöyle sıralandı: