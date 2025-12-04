Bulancak’ta yıl sonu mesaisi

Bulancak Belediyesi, mahallelerde gerçekleştirdiği kaldırım, yol yenileme ve peyzaj düzenlemeleriyle ilçenin çehresini yenileyerek daha güvenli, modern ve estetik yaşam alanları oluşturmayı sürdürüyor. Belediye ekipleri, ilçe genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara birçok farklı mahallede yoğunlaşarak hem yaya güvenliğini artırıyor hem de mahalle ve sokaklara modern bir görünüm kazandırıyor.
‘BULANCAK’I SADECE BUGÜNE DEĞİL, GELECEĞE HAZIRLIYORUZ’
Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, konuya ilişkin yaptığı konuşmada, “Bulancak’ın her mahallesinde vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak, güvenliği artıracak ve ilçemize modern bir görünüm kazandıracak yatırımları titizlikle sürdürüyoruz. Hedefimiz; Bulancak’ı sadece bugüne değil, geleceğe hazırlayan kalıcı ve nitelikli hizmetler üretmektir” dedi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapım aşaması süren çalışmalar şöyle sıralandı:
• Bulancak Mahallesi Ömer Üstündağ Caddesi’nde bulunan dere kenarındaki yaya alanında kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları hızla ilerliyor. Bu düzenlemeler sayesinde bölge, daha güvenli ve estetik bir yürüyüş aksına kavuşacak.
• İsmet Paşa Mahallesi Şehit Fevzi Güney Caddesi’nde üstyapı yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Modern, dayanıklı ve erişilebilir bir yol yapısı hedefleniyor.
• İhsaniye Mahallesi Karabekir Sokak’ta uzun süredir beklenen yenileme çalışmaları hız kazandı. Renkli kilit parke döşeme, kaldırım yenileme ve sokak düzenlemeleri tamamlandığında bölge modern bir görünüm elde edecek.
• Cumhuriyet Meydanı'nda Park ve Bahçeler Birimi tarafından gerçekleştirilen peyzaj yenileme çalışmaları kapsamında mevsimlik çiçekler ve yeni bitki türleri ile meydan daha canlı ve estetik bir görünüme kavuşturuluyor.
• İlçenin çeşitli noktalarında park yenileme çalışmaları da sürüyor. Kullanım ömrünü tamamlayan Barış Manço Çocuk Parkı’nda başlayan söküm işlemlerinin ardından kısa süre içinde daha güvenli, daha renkli ve modern bir park bölge sakinlerinin hizmetine sunulacak.