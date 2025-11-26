Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi gurbetçilere anlatıldı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, hafta sonunda Almanya ve Hollanda’da hemşehri dernekleri öncülüğünde gurbetçi vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Alper Öztürk, Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi Koordinatörü Can İhsan Bozbaş ve Sosyal Hizmetler Müdürü Toktamış Han Bahadır’ın da katıldığı programlarda Başkan Kaya, Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi’ni gurbetçi vatandaşlara tanıttı.

“ÇAĞLAYAN’DA MÜTHİŞ BİR PROJE YAPTIK”

Çağlayan’da her yönüyle çok özel bir proje yaptıklarını dile getiren Başkan Kaya, “Çağlayan’da çok eski binalar vardı. O binaları yıktık ve orada müthiş bir proje yaptık. Kendi enerjisini üreten enerji sistemiyle donatılmış, sosyal yaşam alanlarıyla, yeşil alanlarıyla çok güzel bir proje ortaya çıkardık” dedi.

“MEMLEKETTE HERKESİN BİR EVİ OLSUN İSTİYORUZ”

Çağlayan Mahallesi’nin ilerleyen yıllarda bir cazibe merkezi olacağını vurgulayan Başkan Kaya, “Çağlayan, havaalanına, hastaneye 12-13 kilometre uzaklıkta ve merkeze ulaşımı çok kolay bir noktada. Değirmendere Vadisi de gelişmeye açık bir bölge. Çağlayan, ilerleyen yıllarda cazibe merkezi olabilecek bir konumda. Dolayısıyla projemiz, geleceği olan bir bölgede şekilleniyor. Orada 418 konut yapacağız. O vadide yaşayan, o bölgede konut sahibi olmak isteyen hemşerilerimiz için güzel bir fırsat olacak. Memlekette herkesin bir evi olsun istiyoruz. Bu yüzden de projemizi sizlerle paylaşıyoruz” diyerek gösterilen ilgi ve misafirperverlik için gurbetçilere ve hemşeri derneklerinin yöneticilerine teşekkür etti.

GURBETÇİ VATANDAŞLAR PROJEYİ ÇOK BEĞENDİ

Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi’ni çok beğendiklerini dile getiren gurbetçi vatandaşlar da, ziyaret ve bilgilendirme için Başkan Kaya’ya teşekkür ettiler.

GURBETÇİ DERNEKLERİ, TEKERLEKLİ SANDALYE DESTEĞİ SAĞLAYACAK

Almanya ve Hollanda’daki programlarda Ortahisar Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmaları da anlatan Başkan Kaya, Trabzon’da birçoğu ilk olan çok sayıda sosyal projeyi halkın hizmetine sunduklarını söyledi. Yapılan çalışmalar için Başkan Kaya’yı tebrik eden gurbetçi derneklerinin yöneticileri, engelli vatandaşların kullanımı için belediyeye tekerlekli sandalye desteği sağlayacaklarını ifade ettiler. Başkan Kaya, bu anlamlı yardım ve destekler için teşekkür etti.