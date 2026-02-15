Çanakkale ruhu Turhal'da sergilendi

Tokat Turhal’da tarih bilincini güçlendirecek anlamlı bir sergi açıldı. Turhal Şeker Fabrikası sinema salonunda açılan Çanakkale Gezici Müzesi Sergisi, Çanakkale Savaşı’ndan bugüne kalan yüzlerce eserle ziyaretçilerini geçmişe götürdü.

Çanakkale Savaşı’nda kullanılan silahlar, askerlerin yeme-içme takımları, yaralı askerlerin tedavisinde kullanılan cerrahi alet ve gereçler ile düşman askerlerinden kalan eşyaların yer aldığı sergiyi ziyaret eden Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural, müze koordinatörü Cengiz Yürükaslan’dan sergilenen malzemeler hakkında bilgi aldı.

Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Şeker fabrikasının sinema salonu olarak bildiğimiz yerdeyiz. Çanakkale Gezici Müzesi’ni davetimiz üzerine ağırlıyoruz. Metrekareye 600 kurşunun düştüğü, büyük bir muharebenin yaşandığı; 253 bin atamızı, yurttaşımızı toprağa verdiğimiz savaşın dönelerini burada sizlerle paylaşıyoruz. Bu bayrağı seven, bu toprağı seven, bu ülkeyi seven herkesin görmesini umut ettiğimiz bu coğrafyayı biz Turhal’a getirdik.