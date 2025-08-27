Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos’u coşkuyla kutlayacak

Çankaya Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında, 26 Ağustos 1922’de Afyonkarahisar’da başlayan Büyük Taarruz’un, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zaferle sonuçlanmasının 103. yılını coşkuyla kutlayacak. Gün boyu Çankaya'nın dört bir yanında sürecek kutlamalar, Çankaya Gençlik Bandosu, HOYTUR halk dansları gösterileri ve konserlerle taçlanacak. Kutlamalar kapsamında Milli Mücadele için subayların yetiştiği Harp Okulu binası olan Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi de "Bir Cumhuriyet Şarkısı" film gösterimine ev sahipliği yapacak. Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı’nda ise Grup Boyalı Kuş ve Ayşegül Fırat konserleri Çankayalılarla buluşacak. Zaferin 103. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlandıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, “Dünya tarihinde büyük bir iz bırakan ve tüm dünyaya örnek bir zafer kazanan Mustafa Kemal Atatürk’ün bize vatan yaptığı bu toprakları ve bizlere armağan ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza kadar koruyacağız. O’nun kazandığı Büyük Zaferimizin 103. yılını en güzel şekilde kutlayacağız. Ben bütün vatandaşlarımızı kutlamalarımıza davet ediyorum. Büyük zaferi gelecek nesillerimizin de gururla ve coşkuyla kutlaması için Atamızın bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni, O’na layık bir şekilde yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Etkinliklerin yeri ve zamanına ilişkin detaylı bilgilere belediyenin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.