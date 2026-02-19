Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çiftlik Belediyesinden yurttaşlara 5 bin liralık 'Ramazan çeki'

Çiftlik Belediyesinden yurttaşlara 5 bin liralık 'Ramazan çeki'

19.02.2026 11:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
Takip Et:
Çiftlik Belediyesinden yurttaşlara 5 bin liralık 'Ramazan çeki'

Çiftlik Belediyesi ihtiyaç sahibi yurttaşlara, 2 bin 500 liralık kasap, 2 bin 500 liralık gıda yardımı olmak üzere toplam 5 bin liralık ramazan çeki dağıtacak. Çekler sadece yerel esnaflarda kullanılabilecek. Yurttaşa destek sağlanırken yerel esnaf da unutulmamış olacak.

Niğde Çiftlik Belediyesi Ramazan Ayı nedeniyle ihtiyacı olan yurttaşlara alışveriş çeki dağıtacak.

Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ramazan’da gönüller bir olsun 400 hanemize 5 bin TL’lik alışveriş çeki desteği sağlıyoruz. Bu destek, ilçemizdeki yerel marketlerimizde kullanılacak. İhtiyaç sahibi ailelerimizin yüzü gülsün, esnafımızın kapısı açılsın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İhtiyacı olan yurttaşlara, 2 bin 500 liralık kasap, 2 bin 500 liralık gıda yardımı olarak iki ayrı çek desteği sağlanacak. Çekler sadece yerel kasaplar ve bakkallarda geçerli olacak. Böylelikle, yurttaşa destek sağlanırken yerel esnaf da unutulmamış olacak. 

İlgili Konular: #Esnaf #çiftlik #çek