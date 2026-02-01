Çıtlakkale Mahallesi’ne yeni meydan projesi başladı

Giresun Belediyesi, Çıtlakkale Mahallesi’ne yeni bir meydan kazandırmak için çalışmalarını başlattı. Belediye Başkanı Fuat Köse’nin talimatıyla yaşama geçirilen proje kapsamında, 606 metrekarelik alanda alt ve üstyapı ile peyzaj çalışmaları sürüyor. Proje çerçevesinde mahalleye modern ve kullanışlı bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında ağaç altı oturma birimleri, modern çiçeklik önü oturma grupları ve araç otoparkı yapılacak. Ayrıca aydınlatma direkleri yenilenecek, kaldırım ve zemin döşemeleri değiştirilecek. Mevcut dönel kavşak ve refüjlerde yapılacak geometrik düzenlemeler ile sığınma ve saklanma cepleri oluşturularak trafikte akıcılığın sağlanması hedefleniyor. Belediye Başkanı Fuat Köse, yaptığı açıklamada 28 mahalleye hizmet götürmeye devam ettiklerini belirterek, yeni meydan projesinin Çıtlakkale’ye çok yakışacağını ifade etti. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.