DSİ'nin sele karşı yaptığı duvar yıkıldı, Hekimhan Belediyesi ekiplere devreye girdi

Malatya Hekimhan Hasançelebi Kasabası'nda meydana gelen sel sonucu DSİ'nin sele karşı yaptığı taş duvar yıkıldı. Hekimhan Belediyesi ekipleri bölgeye girerek çalışmalara başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım yaptığı açıklamada, "DSİ tarafından Hasançelebi Kasabamızda önceki yıllarda sel taşkınına karşı yapılan taş duvar sele dayanamayarak yıkıldı. Yıkılan duvar suyun önüne engel olunca taşan sular Hasançelebi halı saha, yanındaki park ve müştemilatları bastı. Hekimhan Belediyesi ekiplerimizin iş makinalarıyla müdahalesi ile dere yatağı temizlenerek taşkın giderildi. 7/24 çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum'' dedi.