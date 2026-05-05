Elbistan Belediyesinin düzenlediği ücretsiz yaz futbol okulu 12 Mayıs'ta başlıyor

Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi 2014-2020 yılları arasında doğan çocuklar için ücretsiz yaz futbol okulu düzenliyor. 12 Mayıs Salı günü başlayacak olan okula yarından itibaren kayıt yapılabilecek. Son başvuru tarihi ise 8 Mayıs Cuma olarak belirlendi. Kayıtlar Elbistan Belediyesi Beyaz Masa üzerinden alınacak.

'GELECEĞİN YILDIZLARI SAHAYA ÇIKIYOR!'

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, “Çocuklarımızın hem sporla iç içe büyümesi hem de yaz tatilini verimli geçirmesi için Ücretsiz Yaz Futbol Okulu başlıyor. Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor! Yeteneklerini keşfetmek, takım ruhunu öğrenmek ve keyifli bir yaz geçirmek isteyen tüm çocuklarımızı futbol okulumuza bekliyoruz” dedi