Ermenek’in binlerce yıllık hikâyesi belgeselle gün yüzüne çıkıyor

Ermenek, “Taşeli’nin İncisi: Ermenek Belgeseli” ile yeniden keşfediliyor. Suyun, taşın ve emeğin şekillendirdiği bu şehir, Anadolu’nun derinliklerinde saklı kalmış unutulmaz hikâyesini gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. Hazırlıkları tamamlanan belgesel, Ermenek’in tarihî dokusunu, kültürel mirasını ve doğayla iç içe geçmiş yaşamını izleyicilere en yalın ve etkileyici biçimde sunmayı hedefliyor. Çok yakında yayınlanacak olan yapım, bölgenin zengin geçmişiyle bugünü arasında güçlü bir köprü kurarak Ermenek’in hikâyesine ışık tutacak.