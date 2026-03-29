Eskişehir Şehir Tiyatroları 25 yaşında: 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Haldun Dormen’e vefa

Türk müzikali klasiği “Lüküs Hayat”, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde, tiyatronun ölümsüz ismi Haldun Dormen anısına sahnelendi. 25. yaşını kutlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sahneye koyduğu oyunun, Dormen anısına gerçekleşen temsiline Ömer Dormen-Ayşe Arman ve Mustafa Alabora gibi isimler katıldı. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen gecede Türk tiyatrosunun usta isminin yaşamı ve sanatı kutlanırken duygu dolu anlar yaşandı. Aynı gün oyun öncesinde ise Haller Gençlik Merkezi’nde yer alan Haldun Dormen Sahnesi’nin ve usta sanatçının büstünün açılışı gerçekleştirildi. Usta sanatçının ailesi ve yakın dostları Ömer Dormen, gazeteci Ayşe Arman, Doğan Akgül, Osman Yılmaz, Banu Zeytinoğlu ve oyuncu Mustafa Alabora, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi ziyaret etti. Gerçekleşen buluşmada, Haldun Dormen’in Türk tiyatrosuna kazandırdığı değerler ve sanat yolculuğu üzerine sohbetler yapıldı.

‘EN YAKIN DOSTUMU KAYBETTİM’

Ziyaretin ardından, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında Haller Gençlik Merkezi’nde yer alan “Haldun Dormen Sahnesi” ile usta sanatçının büstünün açılışı gerçekleştirildi. Sanatın kalbinin attığı mekânlardan biri olan merkezde düzenlenen törende, tiyatroseverler ve sanatçılar bir araya gelerek Dormen’i alkışlarla andı. Sahnenin açılışına Dormen’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, Şükran Kütükçü ve Şehir Tiyatrosu sanatçıları katıldı. Haldun Dormen’in anısına hazırlanan kısa film gösterimi yapılarak sahneye taşıdığı eserler, yetiştirdiği sanatçılar ve Türk tiyatrosuna kattığı vizyon bir kez daha anımsatıldı. Kısa filmin ardından sahneye çıkan oyuncu ve Dormen’in yakın dostu Mustafa Alabora, “Dostum Haldun Dormen üniversiteden mezun olduktan sonra, bu şehrin yetiştirdiği değerli isimlerden Mümtaz Zeytinoğlu ile tanıştık ve birlikte tiyatro yapmaya başladık. Çeşitli tiyatroların kurulmasında Mümtaz Bey’in hem maddi hem de manevi olarak çok büyük katkıları oldu. Onu 62 yıldır tanıyorum; ancak son 50 yılda dostluğumuz çok daha derin bir hâl aldı. Bir söyleşisinde ‘Benim en iyi dostum Mustafa’dır’ demesi beni son derece onurlandırmıştı. Ben de buradan bir kez daha ifade etmek isterim; Ömercim babasını kaybetti, ben en yakın dostumu kaybettim. Sizler ise usta bir tiyatrocuyu, gerçek bir İstanbul beyefendisini kaybettiniz. Hepinize teşekkür ederim” dedi.

‘BABAM TİYATROYA HER ŞEYİNİ VERDİ’

Daha sonra sahneye çıkan Haldun Dormen’in oğlu Ömer Dormen de, şunları söyledi:

“Öncelikle Dünya Tiyatro Günü’nü kutluyorum. Böyle anlamlı bir günde, babam adına açılacak bir salon için burada bulunmak bizim için büyük bir gurur ve derin bir minnet duygusu. Başta Sayın Ayşe Ünlüce olmak üzere emeği geçen herkese ve Sayın Yener Büyükerşen’e şükranlarımı sunuyorum. Babam için Eskişehir çok özel bir şehirdi; kalbinde ayrı bir yeri vardı. Özellikle son 25 yılda, Yılmaz Büyükerşen’in öncülüğünde gerçekleşen kültürel dönüşümü büyük bir hayranlıkla anlatır, her fırsatta buraya gelmek isterdi. Böyle bir günde, onun adına bir tiyatro salonunun açılması bizim için son derece anlamlı. Bu anlamlı jest için hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Babam tiyatroya her şeyini verdi, tüm imkânlarını seferber etti. Onu kaybettiğimizde çok şey yitirdiğimizi düşündüm; ancak zamanla aslında çok daha büyük bir değer kazandığımızı anladım. Parayla satın alınamayacak bir itibar ve saygı bıraktı geride. Bizlere de son derece kıymetli bir miras emanet etti. Ahde vefanın kaybolduğu söylenir; ancak bugün burada bir kez daha görüyoruz ki bu değer hâlâ yaşıyor. Sizlerin sayesinde bu vefayı derinden hissediyoruz.”

‘İYİ Kİ YOLU ESKİŞEHİR’DEN GEÇMİŞ’

Haller Gençlik Merkezi içinde bulunan sahnenin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ilk sahne olduğunu anımsatan Başkan Ayşe Ünlüce de, “Bu sahne, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ilk sahnesidir. Sayın Yılmaz Büyükerşen göreve geldiği andan itibaren attığı ilk adımlardan biri, Şehir Tiyatroları’nı ve Senfoni Orkestrası’nı kurmak olmuştur. 2001 yılında sahnemiz açılmış, ardından ilk seçmeler başlamıştır. Bu sürecin başında Ergin Orbey yer alırken, jüri üyelerinden biri de Haldun Dormen olmuştur. Eskişehir Şehir Tiyatroları’na o günden bugüne büyük bir ilgi vardır. Haldun Dormen’in seçtiği oyuncular bugün sahnede birbirinden başarılı, nitelikli oyunlara imza atmaktadır. Kendisinin yönetmenliğini üstlendiği ‘Lüküs Hayat’ gibi önemli eserlerle de bu sahneye büyük katkılar sunmuştur. Eskişehir’den hiçbir zaman elini eteğini çekmemiş, bu şehre olan ilgisini ve sevgisini her zaman sürdürmüştür. Eğer bizi bir yerden izliyorsa; sahne ışığının ve sahne tozunun hiç eksik olmayacağını söylemek istiyoruz. İyi ki yolu Eskişehir’den geçmiş” diye konuştu.

ÜNLÜCE’YE ANLAMLI HEDİYE

Konuşmaların ardından Ömer Dormen, Başkan Ayşe Ünlüce’ye çok anlamlı bir hediye vererek, “Babamın evinde, toplantılarını yaptığı özel bir odası vardı; o odada çok sevdiği yeşil bir koltuğu ve yanında maskelerden oluşan özel bir koleksiyonu bulunurdu. Bugün o koleksiyondan bir maskeyi sizlere sunuyorum. Ayrıca giyimine büyük özen gösterirdi; onun çok sevdiği fularlarından birini de bu anlamlı güne hatıra olarak takdim etmek isterim” dedi.

Başkan Ünlüce de Ömer Dormen ve Mustafa Alabora’ya Haldun Dormen adına hazırlanan özel bir albümü takdim etti.

Sahne açılışının ardından Başkan Ünlüce beraberindekilerle birlikte Odunpazarı Bölgesi’ndeki müzeleri ziyaret etti.

AKM’DE LÜKÜS HAYAT SAHNELENDİ

Akşam ise Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde 25. yaşını kutlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü Haldun Dormen’in Türk tiyatrosuna kazandırdığı en önemli müzikallerden “Lüküs Hayat” ile kutladı. Dormen’in sahneye koyduğu ve yıllar boyunca sayısız kez yorumladığı eser, bu özel günde onun anısına yeniden hayat buldu. Dormen’in Türk sahne sanatlarına bıraktığı mirasın bir kez daha hatırlandığı gecenin sonunda sanatçı uzun süre ayakta alkışlandı.