Eskişehir Şehir Tiyatroları’ndan dünya opera klasiği: ‘Sihirli Flüt’ prömiyer yaptı

Dünya opera repertuvarının en bilinen hikâyelerinden “Sihirli Flüt”, Eskişehir Şehir Tiyatroları tarafından çocuklar için müzikli ve şarkılı kukla oyunu olarak sahneye taşındı. Oyunun prömiyeri, 11 Şubat Çarşamba akşamı Genco Erkal Sahnesi’nde gerçekleşti. Tüm zorluklara karşın insanın kendine olan inancını koruyarak doğru yolu bulabileceğini evrensel bir hikâyeyle sahneye taşıyan “Sihirli Flüt” adlı kukla oyunu, sezon boyunca Genco Erkal Sahnesi’nde çocuklarla buluşmaya devam edecek. Oyunların biletleri dijital platformlar üzerinden satın alınabiliyor. Detaylı program, Şehir Tiyatroları’nın internet sitesinde bulunuyor.

‘MİNİKLERE MASALSI ATMOSFER SUNUYOR’

Şehir Tiyatroları dramaturgu Şafak Özen’in uyarladığı, Bulgar yönetmen Hristina Arsenova’nın yönetmenliğini üstlendiği “Sihirli Flüt”ün besteleri Bulgar besteci Vladimir Djambazov’un imzasını taşıyor. Minik izleyicilere masalsı bir atmosfer sunacak olan oyunun kukla, dekor ve kostüm tasarımları, usta isim Ayten Öğütcü’ye, ışık tasarımı ise Ali Rıza Tekin’e ait. Oyunda, Şehir Tiyatroları’nın başarılı sanatçıları Özlem Akdoğan, Berkay Akın, Çiğdem Altuğ, Bilge Büyükerşen, Derya Daşlı, İsa Can Dinç, Nagihan Orhan ve Mahide Yumbul rol alıyor. Müzikleri, şarkıları, hikâyesi ve büyülü atmosferiyle ilk gösteriminde çocukların ve ailelerinin beğenisini kazanan “Sihirli Flüt” sezon boyunca izlenebilecek. Hem miniklerin hem yetişkinlerin birlikte keyifle izleyebileceği kukla oyunu, seyircileriyle Sanat Sokağı Genco Erkal Sahnesi’nde buluşmaya devam ediyor.