Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu’ndan saha çalışması

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, ilçede süren ve planlama aşamasındaki projeleri yerinde değerlendirmek amacıyla kapsamlı bir saha ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Beşikcioğlu; Yunus Emre Kültür Merkezi, 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi çevresi, Türk Beyleri Kent Meydanı yanındaki yeşil alan ve Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Programın ilk durağı olan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde devam eden yenileme çalışmalarını inceleyen Başkan Beşikcioğlu, zamanla yıpranan yapının kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirtti. Proje kapsamında merkezin hem fiziksel yapısının hem de kullanım kapasitesinin günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde modernize edildiğini, sanatın ve kültürün çok daha var olabileceği, vatandaşların üretim süreçlerini destekleyecek bir yapıya kavuşulacağını ifade etti.Ziyaret programında Başkan Beşikcioğlu’na Fen İşleri Müdürü Fikret Gözüoğlu eşlik etti. Teknik ekipten bilgi alan Beşikcioğlu, sahada görev yapan personelle de görüşerek çalışmaların son durumunu değerlendirdi.

Program kapsamında 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi çevresinde de incelemelerde bulunan Başkan Beşikcioğlu, bu bölgede hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin sahada değerlendirmeler yaptı. Başkan Beşikcioğlu, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin yalnızca arazi uygunluğunun değil, bölgenin ihtiyaçlarına ve dinamiklerine uygun olması gerektiğini de belirtti.

Başkan Beşikcioğlu daha sonra Türk Beyleri Kent Meydanı yanındaki yeşil alanda yürütülen düzenlemeleri inceledi. Söz konusu alanın geçmişte tırların gelişigüzel park ettiği ve vatandaşlardan yoğun şikâyet alan bir nokta olduğunu hatırlatan Beşikcioğlu, yapılan çalışmalarla bölgenin daha düzenli, güvenli ve vatandaşların kullanımına uygun bir alana dönüştürüldüğünü belirtti. Beşikcioğlu, burada gerçekleştirilen düzenlemelerin yeni projelerle desteklenerek alanın daha işlevsel hale getirileceğini de ifade etti.

Saha turunun son durağı olan Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde de incelemelerde bulunan Başkan Beşikcioğlu, ilçeye katma değer sağlayacak projelerin sahada titizlikle takip edildiğini vurguladı.

Başkan Beşikcioğlu yaptığı genel değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Etimesgut’un ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek hareket ediyoruz. Devam eden çalışmalarımızın yanı sıra, hayata geçirmeyi planladığımız projeler için de sahada incelemeler yapıyoruz. Amacımız; vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve kamusal alanlardan en verimli şekilde yararlanabildiği, modern ve yaşanabilir bir Etimesgut oluşturmak. Bu hedefle durmadan çalışmayı sürdürüyoruz. Uzun sürelerce Etimesgut’a, Etimesgutluya hizmet edecek çağdaş projeler geliştirmeye devam ediyoruz.”