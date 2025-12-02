Etimesgut Belediyesi denetimlerini sürdürüyor

Etimesgut Belediyesi, halk sağlığını korumak ve ilçede hijyen standartlarını en üst seviyede sürdürebilmek amacıyla yürüttüğü denetim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekipleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen kapsamlı kontrollerin son durağı Şaşmaz Oto Sanayi Bölgesi oldu. Denetimlere Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven de katılarak sahada incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Özgüven’e, Zabıta Müdürü Zülküf Sancar ile Ruhsat ve Denetim Müdürü Yusuf Akbulut eşlik etti. Ekipler, bölgede faaliyet gösteren işletmelerde hijyen koşulları, çalışma ortamı düzeni, gıda ile temas eden alanlardaki uygunluk, personel temizliği ve iş güvenliği gibi birçok başlıkta kontroller gerçekleştirdi. Denetimler sırasında tespit edilen eksikler işletmelere bildirilirken, mevzuata aykırı durumlar için gerekli işlemler uygulandı. Ayrıca işletmelerin ruhsat uygunlukları, faaliyet izinleri ve belge tamlıkları da tek tek incelendi. Usule uygun olmayan noktalarla ilgili işletmelere gerekli yönlendirmeler ve işlemler gerçekleştirildi.