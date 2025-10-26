Etimesgut’un ilk Kent Lokantası açılıyor

Ankara’da Etimesgut Belediyesi'nin ilk kent lokantası, 29 Ekim'de Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Hikmet Özer Caddesi No: 6 adresinde hizmete alınacak. 112 metrekare iç alan ve toplamda bin 78 metrekarelik geniş bir alana sahip olan Ahi-Kent Lokantası'nda teras, bahçe ve kameriye ile birlikte toplam 144 kişilik oturma düzeni bulunacak.

TABLDOT YEMEK 80 LİRA

Lokanta, saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek. Lokanta açık olduğu süre boyunca yurttaşlara çay, kahve, simit, poğaça, çeşitli tuzlu ve tatlı ürünler sunulacak. Lokantada 12.00–14.00 saatleri arasında ise belediyenin aşevinde hazırlanan sıcak tabldot yemekler, yurttaşlara 80 lira karşılığında sunulacak.

Etimesgut Belediye Başkanı CHP'li Erdal Beşikcioğlu, Ahi-Kent Lokantası'nın sosyal belediyecilik anlayışlarının en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, “Bizim için belediyecilik sadece bina inşa etmek değildir, insanın gönlüne dokunmaktır. Bu lokanta, gençten yaşlıya herkesin kendini evinde hissedeceği, birlikte olmanın sıcaklığını yaşayacağı bir yer olacak" dedi.