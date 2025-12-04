Gazipaşa’da ücretsiz futbol kursları başlıyor

Gazipaşa Belediyesi, çocukları sporla buluşturmak ve sağlıklı bir yaşam alışkanlığı kazandırmak amacıyla 7-9 yaş arasındaki çocuklar için futbol kursu düzenliyor. 2016-2018 doğumlu çocukların katılabileceği kurs için başvurular başladı. Son kayıt tarihi 14 Aralık olarak belirlenen futbol kursu, Gazipaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Birimi tarafından organize ediliyor. Alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleşecek eğitimlerde, çocuklar futbolun temel tekniklerini öğrenirken, aynı zamanda sosyal becerilerini de geliştirme imkânı bulacak.

BAŞKAN YILMAZ’DAN DAVET

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaparak tüm çocukları futbol kursuna katılmaya davet etti. Başkan Yılmaz, “Sağlıklı bireyler yetiştirmek ve çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporun teşvik edilmesi büyük önem taşıyor. Futbol, yalnızca bir oyun değil, aynı zamanda disiplin, takım ruhu ve özgüven kazandıran bir yaşam biçimi. Gazipaşa Belediyesi olarak, gençlerimizin kurslarımız sayesinde hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızı futbol kursumuza katılmaya davet ediyorum” dedi.

KAYITLAR 14 ARALIK’TA SONA ERİYOR

Veliler, başvurularını Gazipaşa Belediyesi Spor Birimine yapabilecek. Konuyla ilgili detaylı bilgi için 0535 576 09 89’dan spor birimine ulaşılabilecek.