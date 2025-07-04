Gazipaşa’da Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali’ne yoğun ilgi

Antalya Gazipaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Gazipaşa Halk Dansları ve Müzik Festivali, iki gün süren renkli etkinliklerin ardından tamamlandı. 22-23 Haziran tarihlerinde Selinus Sahilinde gerçekleşen festivale, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu farklı ülkelerden bine yakın dansçı ve sanatçı katıldı. Festival, 22 Haziran Pazar günü kortej yürüyüşüyle başladı. Ahmet Tuncer İlkokulu önünden başlayan kortej, Selinus Sahili’ne kadar marşlar ve yöresel ezgiler eşliğinde ilerledi. Ellerinde ülkelerinin bayraklarıyla yürüyen katılımcılar, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

ALKIŞLARLA EŞLİK ETTİLER

Gazipaşalılar, festival coşkusuna balkonlardan alkışlarla eşlik etti. İki gün süren Festival boyunca sahnede sergilenen dans ve müzik performansları, izleyicilere kültürler arası bir yolculuk sundu. Selinus Sahilinde gerçekleştirilen gösterilerde her ülkenin kendine özgü halk dansları ve müzikleri, festivale katılan binlerce kişiden büyük beğeni topladı. Festivalin ardından bir değerlendirmede bulunan Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Uluslararası Gazipaşa Halk Dansları ve Müzik Festivali’mizi, farklı ülkelerden şehrimize gelen bine yakın dansçı ve müzisyenlerin muhteşem sahne performanslarıyla tamamladık. Farklı kültürleri buluşturduğumuz rengârenk festivalimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gazipaşa’mızda kültürel etkinliklerimizi artırmaya ve ilçemizi sanatla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi. Festivalin sonunda ise sahne alan sanatçılar ve dansçılara, katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Festivalde emeği geçen tüm katılımcılar onurlandırıldı. Gazipaşa Belediyesi, festivalin önümüzdeki yıllarda da devam ettirilerek geleneksel hale getirilmesinin planlandığını açıkladı.



