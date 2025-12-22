Gazipaşa’da yeni yıl heyecanı uluslararası pazarla taçlandı

Gazipaşa Belediyesi, bu yıl 5’incisini düzenlediği Uluslararası Yeni Yıl Pazarı etkinliği ile yeni yılın coşkusunu Gazipaşa halkı ve çevre ilçelerden gelen misafirlerle paylaştı. 19-20-21 Aralık tarihlerinde Gazipaşa Adliyesi yanındaki yeni otopark alanında gerçekleştirilen etkinlik; rengarenk stantları, yılbaşı süslemeleri ve eğlenceli konserleriyle büyük ilgi gördü.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER, YÖRESEL LEZZETLER VE YENİ YIL ALIŞVERİŞİ BİR ARADAYDI

Pazar alanında el yapımı hediyelik eşyalar, gıda ürünleri, yöresel tatlar ve birbirinden farklı ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yılbaşına özel hediyeler arayan vatandaşlar, özgün tasarımlı el emeği ürünlere ulaşırken Gazipaşa’nın yerel ürünleri de büyük ilgi gördü.

RENGARENK STANTLAR VE SAHNE GÖSTERİLERİYLE UNUTULMAZ ANLAR YAŞANDI

Gazipaşa Uluslararası Yeni Yıl Pazarı, zengin içerikli stantları ve renkli dekorasyonuyla göz doldurdu. Belediye tarafından özenle hazırlanan etkinlik alanı, tam anlamıyla yeni yıl atmosferine büründürülerek ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sundu.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCE, YETİŞKİNLER İÇİN MÜZİK VE SANAT ŞÖLENİ OLDU

Yeni Yıl Pazarı’nda çocuklar için de birçok eğlenceli etkinlik düzenlendi. Palyaço gösterileri, çocuk etkinlikleri ve sihirbaz gösterileriyle minikler yılbaşı temalı oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Çocuklar için hazırlanan sürpriz hediyeler ailelerin yüzünü güldürürken, miniklerin sergilediği halk oyunu ve ritim gösterileri pazara ayrı bir renk kattı.

KONSERLER VE SAHNE PERFORMANSLARIYLA GAZİPAŞA’DA FESTİVAL HAVASI

Etkinlik kapsamında Alanya Kazakistan Kültür ve Eğitim Derneği Müzik Dinletisi, Ukrayna Müzik dinletisi, Sanart Müzik Evi gitar ve keman konserleri sanatseverlerle buluştu. Cuma ve Cumartesi akşamları ise Ekrem Şengöz, Saka Sisters Grup, Sosyal Mesai Grup ve DJ Savaş sahne alarak katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

BAŞKAN YILMAZ’DAN BİRLİK, BERABERLİK VE YENİ YIL MESAJI

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Gazipaşa Uluslararası Yeni Yıl Pazarımızın bu yıl 5’incisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Farklı kültürlerin bir araya geldiği, dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği etkinliğimiz, üç gün boyunca yoğun katılımla devam etti. Hemşehrilerimizle birlikte yeni yıl coşkusunu paylaşmak bizler için son derece kıymetliydi. Esnafımızın yüzünün güldüğü, vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin keyifli vakit geçirdiği bir organizasyonu başarıyla tamamladık. Bu güzel organizasyonun hayata geçmesinde emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma, stant açan esnafımıza, sahne alan sanatçılarımıza ve etkinliğimize katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Dayanışmanın, paylaşmanın ve birlikte olmanın değerini bir kez daha hissettik. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimize 2026 yılının sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum.”