Giresun Belediyesi’nden düşük bütçelerle büyük işler

Giresun Belediyesi, sınırlı bütçelerle ortaya koyduğu güçlü kültür-sanat hamleleriyle yurttaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. Bu etkinlikler, sadece şehirde değil ülke genelinde de duyuluyor.

5.GİRESUN KİTAP FUARI’NA REKOR KATILIM

Giresun Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Karadeniz Bölgesi’nin en önemli kitap fuarlarından biri hâline gelen 5. Giresun Kitap Fuarı, bu yıl da yoğun ilgiyle tamamlandı. 9 gün boyunca kitapseverler için buluşma noktası olan fuar, Belediye Kültür ve Fuar Merkezi’nde 2 bin metrekare alanda gerçekleştirildi. Fuarda 60 misafir yazar, 48 yerel yazar ve 150 yayınevi yer aldı. Söyleşiler, imza günleri ve buluşmalarla geçen etkinlik boyunca salonlar doldu, imza sıraları oluştu. Giresun Belediyesi’nin açıkladığı verilere göre fuar bu yıl yaklaşık 100 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

GBŞT, KIRŞEHİR’DE AYAKTA ALKIŞLANDI

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun düzenlediği festival kapsamında sahne aldı. GBŞT, Aziz Nesin’in “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” adlı eseriyle Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde izleyiciyle buluştu. Sergilenen performans, ayakta alkış aldı. Festival yetkilileri, hem başarılı performans hem de daveti geri çevirmedikleri için Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na teşekkür etti.