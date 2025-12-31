Giresun Belediyesi’nden park ve bahçelerde kış bakımı

Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent genelindeki park ve yeşil alanlarda kış dönemi bakım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, belirlenen program kapsamında parklarda ot biçme ve budama çalışmaları gerçekleştirirken, Otobüs Terminali Kavşağı’nda ağaç dikimi yaptı. Ayrıca bazı ana cadde ve sokaklarda ağaç budama çalışmaları da tamamlandı. Yürütülen çalışmalarla birlikte uzayan otlar temizlenerek yeşil alanlar daha düzenli hale getirildi. Mevsime uygun şekilde yapılan budama işlemleri sayesinde ağaçların sağlıklı gelişimi desteklenirken, çevre düzenlemesi kapsamında farklı noktalara dikilen yeni ağaçlarla kentteki yeşil doku güçlendirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, bakım ve düzenleme çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda devam edeceğini belirterek, Giresun’u daha yeşil, estetik ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.