Giresun’da belediyenin iki oyunu sahnelenmeye hazır

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezon için iki farklı oyunu sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Hem yetişkinler hem de çocuklar için özel olarak hazırlanan yapımlar, prova süreçlerinin tamamlanmasıyla sahneye çıkmaya hazır hale geldi. “Mikenden Kız Kaçırma ya da Troya Faciası” adlı yetişkin oyunu, Yunan mitolojisinde 12. ya da 13. yüzyılda gerçekleşmiş bir savaş olan Truva savaşını anlatıyor. Homeros'un İlyada ve Odysseia eserinde geçen hikayeden esinlenilerek sahnelenen temsilin yola çıktığı nokta bu savaşta olsa, asıl anlatmak istediği savaşlar ve iç yüzünün nasıl karanlık olduğudur. Savaşmak isteyenlerin her zaman bir bahane bulabilecekleri ve bu uğurda her şeyi feda edebilecekleri kara mizah şeklinde sahneye taşınıyor. Oyunu Yazan ve Yöneten ise Erdal Yıldırım. Çocuklar için hazırlanan “Mikropla Savaş” adlı oyunun ise eğlenceli anlatımıyla minik izleyicilere hem keyifli anlar yaşatmayı hem de hijyen ve sağlık konularında bilinç kazandırmayı amaçlıyor. Oyunu Yazan Gül Yuyucu Yıldırım, Yöneten ise Erdoğan Cüneyt Kamanoğlu. “Mikenden Kız Kaçırma ya da Troya Faciası” adlı oyunun galası 12 Aralık Cuma günü, “Mikropla Savaş” adlı oyunun ilk gösterimi ise 15 Aralık Pazartesi günü Vahit Sütlaş Sahnesi’nde gerçekleşecek. Her Pazartesi çocuk oyunu her Cuma ise diğer oyun sahne almaya devam edecek.