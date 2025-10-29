Görele Belediyesi ‘Şimdi Fidan, Yarın Orman’ projesi kapsamında yurttaşlara 3 bin fidan dağıttı

Giresun Görele Belediyesi tarafından, 'çevre bilincini artırmak', 'yeşil alanları çoğaltmak' ve 'daha yaşanabilir bir Görele bırakmak' için düzenlenen ‘Şimdi Fidan, Yarın Orman’ projesi kapsamında ücretsiz 3 bin adet fidan dağıtımı yapıldı.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş'in katılımıyla '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' olması nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda yurttaşlara fidan dağıtımında bulunuldu.

Başkan Hasbi Dede yaptığı açıklamada “Daha yaşanabilir bir Görele için çevre bilincini artırmak ve yeşil alanlarımızı çoğaltmak amacıyla, vatandaşlarımıza ücretsiz olarak 3 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Unutmayalım ki, ektiğimiz her fidan, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirastır.

​Fidanlarımızı toprakla buluşturacak olan her bir hemşerimize şimdiden teşekkür ediyoruz. ​Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışığında, yeşil ve çağdaş bir Görele inşa etme gayretimiz sürecektir” dedi.