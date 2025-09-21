İzmir Efes'te Ferdi Zeyrek anısına turnuva: Çocuklar futbolda rekabete girdi

Haziran ayında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in anısına İzmir’in Selçuk ilçesinde bir futbol turnuvası düzenlendi.

İzmir, Aydın ve Manisa’dan 17 çocuk takımının mücadele ettiği turnuva, 13-14 Eylül tarihlerinde yapıldı.

‘FERDİ ZEYREK’İN İSMİNİ YAŞATACAĞIZ’

Turnuvanın organizatörü Özgün Özen, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e destekleri için teşekkür ederken “2015 doğumlu U11 gruplarına özel bir turnuva düzenledik. Organizasyonumuzun ismi Ferdi Zeyrek anısına. Bundan sonra her zaman Ferdi başkanın ismini yaşatmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden böyle bir organizasyon düzenledik” dedi.

Selçuk ilçe stadında gerçekleşen karşılaşmalarda çocuklar sahada rekabet yaşarken aileleri de onları tribünde takip etti. Karşılaşmalar sonucunda Göztepe şampiyonluğu elde ederken Davutlarspor ikinci, Altınordu üçüncü, Manisa Yıldızspor 45 ise dördüncü oldu.