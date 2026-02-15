Kadirli, geleceğini kendi enerjisiyle kuruyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.02.2026 15:55:00
Cumhuriyet/Ankara
Osmaniye Kadirli'de yarın Güneş Enerji Santrali ve Asfalt Plenti Açılış Töreni düzenlenecek.

Yarın saat 16:00'da Kadirli Belediyesi'nin arkasında bulunan Öğretmenevi alanında gerçekleşecek törene tüm Kadirlili yurttaşları davet eden Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, "Geleceğini kendi enerjisiyle kuran Kadirli’de, bu anlamlı günde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız" ifadelerini kullandı.

Açılış törenine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katılacak.

